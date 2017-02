Verletzte nach Vorfahrtsfehler Ein VW Polo ist auf der B178 in Großhennersdorf am Abzweig nach Oderwitz mit einem Renault Clio zusammengestoßen. Zwei Menschen kamen ins Krankenhaus.

Die Fahrerin des Polos hat offenbar die Vorfahrt missachtet. © Danilo Dittrich

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist am Montagmorgen auf der B178 in Großhennersdorf passiert. Ein Renault Clio kam gegen 5.25 Uhr aus Richtung Herrnhut gefahren, als ein VW Polo am Abzweig nach Oderwitz offenbar die Vorfahrt missachtete. So berichtet Tobias Sprunk über den Unfallhergang. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei verletzten sich zwei Insassen im VW, eine 54-jährige und eine 50-jährige Frau. Sie kamen in ein Krankenhaus. Der 25-jährige Renault-Fahrer und die 50-jährige VW-Fahrerin blieben unverletzt. „Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit“, so Sprunk. Der Sachschaden beträgt 25000 Euro. (szo/tc)

