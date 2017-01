Verletzte nach Unfall auf Kreuzung Eine 53-Jährige wurde in Döbeln bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen leicht verletzt.

Bei einem Zusammenstoß auf der Kreuzung Muldenstraße/Schillerstraße ist am Montag eine 53-Jährige leicht verletzt worden. Gegen 5.45 Uhr war der 49 Jahre alte Fahrer eines Opel auf der Muldenstraße unterwegs und wollte nach links in die Schillerstraße abbiegen. Dabei kollidierte der Mann mit dem Auto der Frau, die auf der Schillerstraße in Richtung Straße des Friedens unterwegs war, teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mit. Bei dem Unfall entstand weiterhin ein Sachschaden in Höhe von rund 9 000 Euro. (DA)

