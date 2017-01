Verletzte nach Unfall Auf eisglatter Straße geriet am Dienstagnachmittag ein Ford Fiesta auf der Poisentalstraße ins Schleudern. Eine Person wird bei dem Unfall verletzt.

Zwischen Freital und Possendorf kam es am Nachmittag zu einem Verkehrsunfall.

Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt.

Der Ford Fiesta geriet auf die Gegenfahrbahn.

Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Zwischen Freital und Possendorf rutschte ein Pkw Ford auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Opel. Dabei wurde eine Person verletzt. Dienstagnachmittag geriet auf der Poisentalstraße S 36 in einer Rechtskurve ein Ford Fiesta auf eisglatter Straße in den Gegenverkehr. Der Ford stieß mit einem entgegenkommenden Opel Corsa zusammen. Eine Person musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem witterungsbedingten Verkehrsunfall aufgenommen. (szo)

