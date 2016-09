Verletzte nach Raubüberfall Ein Geschäft in Döbeln wurde Montagnachmittag von zwei Unbekannten überfallen. Die Angestellte wurde dabei bedrängt und angegriffen.

Bei der Suche nach den Tätern des Raubüberfalls setzten die Polizeibeamten auch einen Fährtenhund ein. Leider führte der nicht zu den Gesuchten. © Symbolfoto/dpa

Zwei unbekannte Männer haben am Montagnachmittag ein Geschäft in Döbeln überfallen. Eine Angestellte des Ladens wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Täter nahmen das Bargeld mit.

Ein Geschäft in der Straße Obermarkt haben am Montag gegen 13.30 Uhr zwei Unbekannte betreten und die Angestellte (58) bedrängt und angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Männer Bargeld und flüchteten daraufhin mit Fahrrädern. Die Angestellte wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Einer der Männer wurde wie folgt beschrieben: etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß und kräftig. Er hat rötliche, kurze Haare und einen Dreitagebart. Der Mann war mit einem schwarzen Pullover mit weißem Aufdruck sowie einer schwarzen Jogginghose bekleidet und trug eine schwarze Bauchtasche. Geflüchtet ist er mit einem orange-schwarzen Fahrrad in Richtung Schillerstraße.

Der andere Unbekannte war schwarz gekleidet und flüchtete mit einem schwarzgrauen Fahrrad in Richtung Große Kirchgasse. Die sofortige Fahndung, bei der auch ein Fährtenhund zum Einsatz kam, führte nicht zum Ergreifen der Täter.

Es werden unter Telefon 03431 659-0 Zeugen gesucht, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Straftat in Zusammenhang stehen könnten, oder Hinweise zu den Tätern geben können. (DA)

zur Startseite