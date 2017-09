Verletzte bei Unfall auf der B 101 Bei einem missglückten Überholmanöver sind am Montag zwei Autofahrer verletzt worden. Während der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße für mehrere Stunden voll gesperrt.

Bei einem missglückten Überholmanöver auf der Bundesstraße 101 sind am Montag zwei Autofahrer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, war ein 36 Jahre alter Lkw-Fahrer gegen 6.15 Uhr auf der B 101 aus Richtung Freiberg kommend in Richtung Großschirma unterwegs. Hinter ihm fuhren ein 23-jähriger Skoda-Fahrer und ein 48 Jahre alter Mann mit einem BMW.

Als der BMW-Fahrer begann, der Skoda zu überholen, scherte dieser ebenfalls zum Überholen aus. In der Folge kollidierten die beiden Autos miteinander, stießen mit dem Auflieger des Sattelzuges zusammen und prallten in eine Leitplanke.

Durch den Unfall wurden beide Autofahrer verletzt. Der entstandene Gesamtschaden bei dem Unfall wird auf insgesamt etwa 58000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war bis etwa 9 Uhr voll gesperrt. (SZ)

