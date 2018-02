Verletzte bei Unfall auf der A4 Die Woche beginnt auf der A4 turbulent: Am Dreieck Dresden-Nord stoßen zwei Autos und ein Lkw zusammen, es bilden sich lange Staus.

Blick auf die Unfallstelle am Dreieck Nord © Roland Halkasch

Dresden. Auf der A4 hat sich am Montagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Kurz nach 7 Uhr stießen am Dreieck Dresden-Nord ein Lkw-Gespann und zwei Autos zusammen. Offenbar hatte einer der Autofahrer beim Spurwechsel nicht auf den restlichen Verkehr geachtet.



Durch die Kollision wurden nach ersten Informationen beide Autofahrer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.



Die Fahrbahn in Richtung Dresden wurde gesperrt, es bildeten sich dadurch lange Staus auf der A4 und der A13. (mja)

zur Startseite