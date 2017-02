Verletzte bei Unfall auf der Autobahn Ottendorf-Okrilla/Burkau. Gleich zweimal hat es am Wochenende auf der Autobahn zwischen Dresden und Bautzen gekracht. Der erste Unfall passierte bereits am Freitag. Ein 27-Jähriger war gegen 15.55 Uhr mit seinem Audi in Richtung Görlitz unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz fuhr er aus noch nicht eindeutig geklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Mazda auf. Bei dem Aufprall verletzten sich der Audi-Fahrer und ein 47-jähriger Insasse leicht. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Da auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, blieb die Autobahn kurzzeitig in diesem Bereich gesperrt. Der zweite Unfall ereignete sich am Sonnabend gegen 16.40 Uhr zwischen Burkau und Uhyst. Dort war ein 46-Mercedes-Fahrer mit seinem Auto und Anhänger aufgrund eines Reifenplatzers ins Schleudern gekommen und gegen die Mittelleitplanke geprallt. Dabei löste sich der Anhänger, das Auto blieb entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Fahrspur stehen. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 10000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Beräumung der Autobahn mussten zwei Fahrspuren voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Standspur gelost. Gegen 18.35 Uhr konnte die Autobahn dann wieder freigegeben werden.

Mit Messer verletzt Bautzen. Am Freitagnachmittag soll es zwischen 16 und 16.30 Uhr in Bautzen vor dem Röhrscheidtbad zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 23-jährigen Bautzener und vier unbekannten männlichen Jugendlichen gekommen sein. Nach Angaben des Geschädigten sollen die Täter, der vermutlich Migrationshintergrund haben, auf ihn eingeschlagen und ihn zu Boden gestoßen haben. Im weiteren Verlaufe der Auseinandersetzung wurde er nach seinen Angaben mit einem Messer am Oberschenkel leicht verletzt. Der Geschädigte, der die Polizei nicht von der Tat informierte, begab sich anschließend zum Kaufland. Nach mehreren Stunden informierte er seine Mutter über den Vorfall und die Verletzungen. Diese leitete die medizinische Versorgung ein und verständigte gegen 20 Uhr die Polizei. Die Kriminalpolizei Bautzen hat die Ermittlungen zu den genauen Geschehnissen aufgenommen. Da es zu den Tatverdächtigen nur vage Hinweise gibt, richten sich die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung vorerst gegen Unbekannt. Zeugen, die Angaben zu den Auseinandersetzungen beziehungsweise zu möglichen Tatbeteiligten machen oder andere sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion, Telefon: 03581 468100, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen

Auto überschlagen Bautzen. Ein 68-jähriger Autofahrer war am Sonnabend gegen 7.05 Uhr in Bautzen auf der Dresdener Straße stadteinwärts unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Bautzen kam er aus noch unbekannter Ursache nach links von der Straße ab, streifte einen Baum und überschlug sich. Der Unfallverursacher wurde verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Mehrere Gartenlauben aufgebrochen Bautzen. Insgesamt sieben Bungalows einer Gartenanlage am Techritzer Weg in Bautzen waren in den vergangenen drei Nächten Ziel unbekannter Täter. Sie brachen die Lauben gewaltsam auf und richteten dabei teilweise großen Schaden an. Er wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Angaben zu entwendeten Gegenständen können derzeit noch nicht gemacht werden.

Radfahrer mit 1,86 Promille und 2,22 gestellt Pulsnitz. Die Polizei kontrollierte am späten Freitagabend gegen 22.40 auf der Dresdener Straße in Pulsnitz einen 69-jährigen Radfahrer. Dabei rochen sie Alkohol im Atem des Mannes. Ein Test ergab 1,86 Promille. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Fahrradfahrer ist der Polizei kein Unbekannter. Er ist schon mehrfach wegen gleichartiger Delikte in Erscheinung getreten. Am frühen Sonntagmorgen kontrollierte die Polizei gegen 1.55 Uhr einen 44-jährigen Radfahrer auf der Bischofswerdaer Straße in Großröhrsdorf. Dabei rochen sie Alkohol im Atem des Mannes. Ein Test ergab 2,22 Promille. Den Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Nähmaschine gestohlen Bautzen. Diebe verschafften sich in der Nacht zum Sonnabend Zutritt zu einem unverschlossenen Haus an der Goschwitzstraße in Bautzen und stahlen eine Nähmaschine im Wert von geschätzten 150 Euro.

Postfiliale von Dieben heimgesucht Bretnig-Hauswalde. Gewaltsam Zutritt zu einer Postfiliale verschafften sich Einbrecher am Freitag gegen 23.30 Uhr in Bretnig am Klinkenplatz. Sie nahmen einige Hundert Euro Bargeld und Briefmarken im Wert von mehreren Tausend Euro mit.

Flachbildfernseher aus Wohnung gestohlen Bernsdorf. Die Polizei wurde am Freitagnachmittag gegen 16.50 Uhr zu einem Diebstahl an den Fritz-Kube-Ring nach Bernsdorf gerufen. Bislang unbekannte Personen hatten sich unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung verschafft und einen Flachbildfernseher mitgehen lassen.