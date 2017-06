Verletzte bei Unfall auf der A 14 Audi touchiert einen Kleintransporter und landet in der Mittelleitplanke. Drei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Es bildete sich ein langer Stau.

Der Audi schleuderte in die Mittelleitplanke.

Der umgekippte Kleintranporter versperrte die Straße.

Der verletzte Audifahrer musste ins Krankienhaus gebracht werden.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Auf der A 14 zwischen den Autobahn-Anschlussstellen Nossen-Nord und Nossen-Ost kam es am Montag gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Audi fuhr einem vorausfahrenden Kleintransporter Mercedes-Benz Sprinter ins Heck. Der Sprinter geriet ins Schleudern und kippte um. Der Audi schleuderte in die Mittelleitplanke. Drei Personen wurden bei diesem Unfall verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein langer Stau. (SZ)

