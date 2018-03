Verletzte bei Unfall am Dreieck West

Der Golf schleuderte über die Leitplanke und blieb zwischen der A4 und A17 auf dem Dach liegen.

Der BMW schleuderte gegen die Mittelleitplanke

Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Dresden. Schwerer Unfall am Samstagnachmittag: kurz nach 17 Uhr fuhr am Autobahndreieck Dresden-West ein 2er BMW auf einen VW Golf auf. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, hatte der 45-jährige Golf-Fahrer in Höhe der Überfahrt zur A17 plötzlich seine Geschwindigkeit verringert. Der BMW, der einen Hänger zog, schaffte es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen.

Der VW schleuderte über die Leitplanke und blieb zwischen A4 und A17 auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Die beiden Insassen des BMW wurden leicht verletzt. Ihr Wagen hatte zunächst den Hänger verloren und schleuderte dann gegen die Mittelleitplanke. Wie die Polizei mitteilt, entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden.

Wegen des Unfalls mussten die Autobahnen 4 und 17 gesperrt werden. Dadurch bildete sich ein kilometerlanger Stau. (mja)

