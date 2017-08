Verletzte bei Unfall Drei Autos kollidierten in der Innenstadt von Tharandt. Es kam zu Staus in der Stadt.

Diese drei Autos kollidierten in Tharandt. © Roland Halkasch

Auf der Roßmäßlerstraße in Tharandt kam es am Dienstag gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. An der Einmündung Freiberger Straße stießen ein VW-Golf, ein Skoda Fabia und ein VW-Polo zusammen. Drei Personen wurden verletzt. An den Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Die Kreuzung musste wegen des Unfalles teilweise gesperrt werden, vor allem die Zufahrt von der Freiberger Straße war dicht. Es kam zu Staus. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (SZ)

