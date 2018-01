Verletzte bei Kehrmaschinen-Unfall

Blick auf die Unfallstelle in Gorbitz © Roland Halkasch

Dresden. Schwerer Unfall am Mittwochabend in Gorbitz: Der Fahrer einer Kehrmaschine der Stadtreinigung fuhr auf der Kesselsdorfer Straße stadtauswärts. Kurz nach der Einmündung Julius-Vahlteich-Straße war der 37-Jährige auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und wollte um eine Verkehrsinsel herum wenden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Passat, der auf dem linken Fahrstreifen ebenfalls stadtauswärts fuhr.

Der 21-jährige Fahrer des Passats und seine schwangere Beifahrerin (20) zogen sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Auch der Mann am Steuer der Kehrmaschine verletzte sich leicht. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge trat eine größere Menge Kraftstoff aus, weshalb die Feuerwehr ihren „Gerätewagen Öl“ einsetzte, um die Straße zu säubern. Der Verkehr wurde währenddessen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Sachschaden summiert sich Polizeiangaben zufolge auf rund 6 000 Euro. (mja)

