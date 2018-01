Verletzte bei Busunfall Weil ein Autofahrer einen Linienbus übersieht, müssen zwei Menschen ins Krankenhaus.

Blick auf die Unfallstelle in Blasewitz © Roland Halkasch

Dresden. Am frühen Donnerstagmorgen hat sich auf der Altenberger Straße in Blasewitz ein schwerer Unfall ereignet. Der Fahrer eines polnischen VW Sharan wollte gegen 1.30 Uhr von der Zinnwalder Straße auf die Altenberger Straße auffahren, übersah dabei aber offenbar einen in Richtung Bodenbacher Straße fahrenden Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe.

Der Fahrer der Linie 65 schaffte es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen – der Solaris-Bus prallte auf den VW-Van. Der DVB-Fahrer und der Beifahrer des Sharans zogen sich Verletzungen zu und wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Am Volkswagen entstand Totalschaden, der Bus wurde erheblich beschädigt und und musste in den Betriebshof nach Gruna geschleppt werden. Jetzt ermittelt die Polizei zur genauen Unfallursache. (mja)

