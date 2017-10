Verletzte bei Abschiebe-Protest

Etwa 30 Menschen haben sich der Polizei in der Nacht zum Donnerstag in den Weg gestellt, um die Abschiebung einer neunköpfigen Familie nach Kosovo zu verhindern. Bei der Protestaktion in Tolkewitz habe es keine Verletzten gegeben, teilten die Einsatzkräfte zunächst mit. Demo-Teilnehmer berichten dagegen von Gewalt. Sie seien über die Straße geschleift worden, sagt Christopher Colditz von der Jugendorganisation der Linken. Mindestens eine Person sei mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma vor dem Wohnblock am Reichenauer Weg behandelt worden.

Inzwischen geht die Polizei doch davon aus, dass es zu Verletzungen gekommen sein könnte. Zwar habe sich bislang niemand bei den Beamten gemeldet und Beschwerde eingereicht, so Sprecher Thomas Geithner. Aber es sei wohl ein zweiter Krankenwagen gerufen worden. Den ersten alarmierten die Polizisten selbst und zwar für die Mutter der Flüchtlingsfamilie. Sie soll einen Nervenzusammenbruch erlitten haben. Näheres konnte Geithner nicht sagen. Der Vorfall werde nicht weiterverfolgt, solange keine Anzeige eingeht. Die Demonstranten hatten die Abfahrt der Familie mit einer Sitzblockade zu verhindern versucht. (SZ/sr)

