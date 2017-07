Verletzt vom Unfallort geflohen

Geld und Computer gestohlen Wilthen. Diebe sind in der Nacht zum Montag in eine Wohnung an der Wilthener Bahnhofstraße eingebrochen. Sie stahlen eine Geldkassette, in der sich nach Angaben der Eigentümerin nach mehrere tausend Euro befanden. Zudem verschwanden ein Computer und eine Münzsammlung. Den Gesamtschaden bezifferte die Mieterin mit mindestens 4 500 Euro.

Auspuffanlage ausgebaut Bautzen. Auf die komplette Auspuffanlage eines Mercedes Sprinter hatte es Diebe in der Nacht zum Donnerstag in Bautzen abgesehen. Das Fahrzeug parkte auf der Liselotte-Herrmann-Straße in Höhe der Hausnummer 6. Der Eigentümer schätzt den Schaden auf circa 3 000 Euro. Zeugenhinweise: 03591 3560

Nach Unfall geflüchtet Weißbach. Ein Unfall hat sich in der Nacht zu Sonntag in Weißbach bei Königsbrück ereignet. Dabei ist ein 19-Jähriger mit einem Golf gegen eine Mauer gefahren. Er und zwei Insassen das Fahrzeugs im Alter von 17 und 18 Jahren wurden dabei schwer verletzt. Trotzdem verließ Fahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, die Unfallstelle. Die beiden anderen jungen Männer ließen sich ins Krankenhaus bringen. Eine Streife traf den 19-Jährigen schließlich zu Hause an. Gegen ihn wird wegen Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Körperverletzung in Folge des Verkehrsunfalls und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Die Beamten stellten den VW Golf sicher. Er war weder zugelassen, noch versichert.

Mit Elektroschocker erwischt Kamenz. Anwohner riefen am Sonntagabend die Polizei an die Kamenzer Friedensstraße. Hier hatten sich mehrere Kinder und Jugendliche versammelt. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten bei einem 13-Jährigen einen verbotenen Elektroschocker, der als Taschenlampe getarnt war. Die Polizisten zogen die verbotene Waffe ein und informierten die Staatsanwaltschaft.

Auto aufgebrochen Arnsdorf. In der Nacht zu Sonntag haben Diebe in Arnsdorf bei Doberschau-Gaußig Unbekannte einen VW Passat aufgebrochen und daraus eine Handtasche mit Bargeld in vierstelliger Höhe mitgenommen. Das Auto stand auf einem frei zugänglichen Grundstück an der Wilthener Straße.

Zeugen gesucht Bautzen. Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls mit anschließender Unfallflucht. Die Fahrerin eines gelben Pkw fuhr am Donnerstag gegen 15.15 Uhr rückwärts aus einer Parkbucht an der Dresdener Straße in Bautzen, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Ein Kradfahrer, der aus Richtung Lauenstraße in Richtung Heilige-Geist-Brücke unterwegs war, musste ausweichen und kam dabei zu Fall. Die Verursacherin verließ die Unfallstelle. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt, an seinem Motorrad entstand Sachschaden. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen Pkw einer Mittelklasse handeln. Die Fahrerin wurde auf etwa 55 Jahre geschätzt, soll zirka 170 cm groß sein, hatte lange blonde Haare, welche zum Zopf gebunden oder am Hinterkopf zusammengesteckt waren. Hinweise: 03591 3560