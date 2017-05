Verletzt und ratlos Es ist ein echter Teufelskreis. Angelique Kerber hat beim Tennisturnier in Madrid ihren nächsten Rückschlag erlebt.

Angelique Kerber muss angeschlagen aufgeben. © dpa

Über dem Stadion ging ein Wolkenbruch nieder. In den Katakomben flossen die Tränen. Angelique Kerber setzte die Enttäuschung über das Achtelfinal-Aus in Madrid und die Oberschenkelblessur extrem zu. In der Pressekonferenz hatte sie sich zwar wieder im Griff. Die Ratlosigkeit nach dem neuerlichen Rückschlag und der elften Niederlage im 30. Duell der Saison ist aber noch einige Tage präsent.

„Ich habe meinen Rhythmus nicht gefunden und kam mit den Bedingungen nicht zurecht. Sie waren anders als in den Matches zuvor. Es war windig und kühler, aber das soll keine Entschuldigung sein“, sagte die Tennisspielerin nach dem 3:6 und 0:5 gegen Eugenie Bouchard aus Kanada.

Aufgrund einer Zerrung im linken hinteren Oberschenkel musste sie die einseitige Partie nach 57 Minuten aufgeben. „Im letzten Spiel habe ich gleich gemerkt, dass es keinen Sinn hat, weiterzumachen“, sagte die Deutsche. Sie ließ die Physiotherapeutin zwar auf den Platz rufen, winkte aber schon bald darauf ab.

Leichte Entwarnung gab es am Donnerstag nach einer Untersuchung. „Die Schmerzen sind muskulär bedingt. Wir gehen derzeit von keiner schwerwiegenden Verletzung aus“, sagte ihr Manager Aljoscha Thron. Im Hinblick auf die French Open ab 28. Mai gehe man kein Risiko ein. Der Start beim Turnier in Rom vom nächsten Montag an ist deshalb fraglich.

Auch auf Sand sucht Kerber weiter nach ihrer Bestform von 2016 und steckt im Teufelskreis fest: keine Siege, kein Selbstvertrauen – kein Selbstvertrauen, keine Siege. Sie spielt zu ängstlich, zu defensiv, einfach ohne Mumm. Warum das so ist, weiß Kerber nicht. Immer wieder betont sie, dass der gewachsene Druck und neue Pflichten kein Problem seien. Weggefährten sehen das aber anders, da Kerber eine ist, die viel Zeit für sich benötigt. (sid)

