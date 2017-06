Verletzt nach Aufprall mit Linie 4 Gegen die Ampelanlage wurde ein 23-Jähriger beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn geschleudert.

© Archiv: Arvid Müller

Dienstagnacht stieß auf der Lutherstraße ein VW Golf (Fahrer 23) mit einer Straßenbahn der Linie 4 zusammen. Dabei wurde der Autofahrer verletzt.

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden mitteilt, war der 23-Jährige auf der Lutherstraße in Richtung Johannesstraße unterwegs. Am Bahnübergang in Höhe Melanchtonstraße stieß er mit einer von links kommenden Straßenbahn zusammen und wurde gegen die Ampelanlage geschleudert. Diese riss daraufhin aus ihrer Verankerung und stürzte um.

Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von insgesamt circa 15 000 Euro. (szo)

