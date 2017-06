Verlässt der Landkreis die Euroregion? Ein Austritt des Landkreises aus der Partnerschaft ist bei den Kreisräten umstritten. Bis Ende 2017 müssen sie entscheiden.

An der Hohburkersdorfer Linde reicht der Blick bis nach Tschechien. Das Elbsandsteingebirge ist trotz der Grenze ein großes touristisches Reiseziel. Die Politik aber will eine grenzübergreifende Partnerschaft kappen. © SZ/Thomas Hoffmann

Landrat Michael Geisler (CDU) hat der Euroregion Elbe-Labe gekündigt. Unter Vorbehalt, denn der Kreistag muss den Austritt erst noch beschließen. Mit seinem Brief wollte Geisler die Kündigungsfrist wahren. So können die Kreisräte bis Ende des Jahres entscheiden, ob der Kreis die Partnerschaft zum 1. Januar 2018 verlässt. Bei einem Ende der Mitgliedschaft würde der Landkreis jährlich Vereinsbeiträge in Höhe von rund 75 000 Euro sparen. Inwiefern dann noch Vereine, Städte und Dörfer von den Millionenbeträgen der Europäischen Union profitieren können, mit denen die EU deutsch-tschechische Partnerprojekte unterstützt, ist offen. Rüdiger Kubsch, Geschäftsführer des Vereins Euroregion sagt, dass dann zumindest die Förderung von Kleinprojekten im Landkreis enden würde, da die Euroregion diese selbst verantwortet. Allein durch sie kämen jährlich 80 000 Euro im Kreis an.

In Dresden, neben dem Landkreis, den Städten Pirna und Dippoldiswalde und der Wirtschaftsinitiative Sächsische Schweiz einziger weiterer Partner auf deutscher Seite, befürchtet man, dass bei einem Austritt des Landkreises die Euroregion insgesamt in ihrer Existenz bedroht ist.

Ähnlich sieht das Verena Meiwald, die Vorsitzende der Linke-Fraktion im Kreistag. Der Brief des Landrates füge dem Ansehen Sachsens in Europa Schaden zu. „Das Europa der Regionen ist von unten im Kommen, und gerade jetzt will der CDU-Landrat mitsamt seinem Grenzlandkreis aussteigen“, so Meiwald. „Der Landrat hatte den Auftrag, mit den Tourismusverbänden, dem Verein Landschaft Zukunft und der Euroregion die Mitgliedsbeiträge zu verhandeln. Er hat kein Mandat, den Austritt zu erklären.“

Steffen Frost, Vorsitzender der AfD-Fraktion erinnert daran, dass die Euroregion auch früher schon umstritten war. „Jetzt befinden wir uns in einer schwierigen Haushaltssituation, in der jede Ausgabe überprüft werden muss“, sagt er. Die Entscheidung des Landrates, die Mitgliedschaft vorsorglich zu kündigen, sei richtig.

Die FDP meint, dass der Brief des Landrates vielleicht ein Zeichen nach außen ist. „Die Lage ist ernst. Wir müssen sparen und wenn wir das nicht bei den Vereinen machen, müssen wir andere Posten benennen“, sagt FDP-Fraktionschef Uwe Steglich. In Anspielung auf die Hebelwirkung des Kreisbeitrages zum Geld für die Euroregion sagt er: „Wenn wir als Landkreis den einen Euro nicht mehr haben, können wir auch keine 17 Euro mehr daraus machen.“

Ralf Wätzig, Fraktionschef von SPD und Grünen erwartet, dass der Landrat die Beschlüsse der Kreisräte ernst nimmt. „Der Beschluss besagt, dass alle Mitgliedsbeiträge in Vereinen und Verbänden um 20 Prozent gekürzt werden sollen. Von einem einseitigen Austritt steht da nichts“, so Wätzig. Er sei enttäuscht, dass der Kreistag nicht vorab über das Vorgehen informiert wurde. Wätzig vermutet, dass der Landrat die Euroregion verlassen will, um nicht bei den Tourismusverbänden Erzgebirge und Sächsische Schweiz kürzen zu müssen. „Dieses gegenseitige Ausspielen der regionalen Akteure lehnen wir ab.“ CDU-Fraktionschef Mike Ruckh mahnt zur Besonnenheit. „Der Landrat hat so gehandelt, wie der Kreistag beschlossen hat“, sagt er. Die fristwahrende Kündigung sei wichtig, damit die Räte noch bis Jahresende überlegen können, ob der Kreis Mitglied der Euroregion bleibt. „Emotionen beiseite, Fakten auf den Tisch“, so Ruckh. Nur dann könne man ausgewogen entscheiden.

