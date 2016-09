Verlängerung im Stadtbad? Noch nie war ein September bisher so gut besucht wie dieses Jahr. Und das Sommerwetter soll bekanntlich weiter anhalten!

Abtauchen im Freibad - der heiße September macht es möglich. © dpa

Ein Segen, sagt Michael Weber vom Radeberger Badverein. Ein Segen sei das derzeitige Hochsommerwetter im September für jedes noch geöffnete Freibad nach einer durchwachsenen Saison. „Natürlich auch für unser Stadtbad“, macht er mit Blick auf die aktuellen Besucherzahlen deutlich.

„Denn bisher gab es bei uns noch keinen September, in dem mehr Besucher im Freibad waren als im aktuellen“, kommt Michael Weber regelrecht ins Schwärmen. Bislang waren es insgesamt 3 113 Badbesucher, davon allein 697 am Sonntag. Zum Vergleich: Im September 2015 kamen 984 Besucher, ein Jahr zuvor 826 Besucher und im September 2013 waren es gar nur 130 Besucher. Ein bisschen „Konkurrenz“ macht lediglich der September 2009 – da waren es zumindest 1 646 Besucher. Aber mit Blick auf den aktuellen September sind das eben trotzdem nur halb so viele Besucher … Allerdings stammt der bisherige September-Tagesrekord aus dem Jahr 2009. Gleich am 1. September stürmten damals 784 Besucher ins Stadtbad an der Wasserstraße. Aber noch ist der September 2016 ja bekanntlich in echter Wetter-Höchstform!

Frühstück zum Saisonabschluss

Allerdings schließt das Radeberger Stadtbad laut Plan am Donnerstag. Doch die Wetterprognosen sagen ja bis mindestens Sonntag noch Temperaturen um die 30 Grad Celsius voraus. Da sollen sich tatsächlich die Badtüren in Radeberg nicht mehr öffnen? „Wir haben natürlich schon darüber nachgedacht, ob es eine Verlängerung geben könnte“, sagt Michael Weber. Aber er sagt auch, dass eine Entscheidung noch nicht gefallen ist. Spätestens am Donnerstagvormittag will Badvereinschef und Schwimmmeister Frank Hantschmann offiziell erklären, ob das Stadtbad erstmals in seiner Geschichte die Saison nach hinten verlängern wird. Beim traditionellen Saisonabschluss-Frühstück für die Saisonkarten-Besitzer wird Frank Hantschmann dann also die sprichwörtliche Katze aus dem Sack lassen. Bis dahin darf noch ein wenig spekuliert werden – und natürlich sollten alle Freibadfans die Daumen drücken, dass die Wetterprognosen auch halten, was sie bisher versprechen!

