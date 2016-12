Verlängerung für die Kunstblumen Das Ehepaar Steyer setzt sich eine weitere Frist. Nicht die Erste. Die Suche nach einem Nachfolger geht derweil weiter.

Heide und Gerald Steyer haben 1998 in Wallroda mit der Produktion von Kunstblumen begonnen. Seit vielen Monaten suchen sie aber nach einem Nachfolger und hoffen weiterhin, dass sie bald fündig werden.

Die filigranen Blumen der Steyers sind vor allem an Hüten zu finden. Besonders gern trägt das Brittische Königshaus Blumen aus Wallroda.

Die Herstellung der Kunstblumen erfordert viel Geduld und eine ruhige Hand. Und selbstverständlich wird bei den Steyers alles mit Hand gemacht.

Sie können einfach nicht aufhören. Beziehungsweise wollen sie einfach nicht aufhören und vor allem nicht aufgeben. Die Rede ist von dem Wallrodaer Ehepaar Heide und Gerald Steyer. Seit Jahrzehnten leiten sie gemeinsam die Kunstblumenmanufaktur in der Arnsdorfer Ortschaft. Seit vielen Monaten suchen sie aber bereits auch einen Nachfolger für ihr Unternehmen. Ein Unternehmen, das zu den letzten seiner Art in Europa gehört. Und damit einzigartig ist.

Bereits seit dem vergangenen Jahr versucht das Ehepaar, akribisch einen Nachfolger für die Kunstblumenmanufaktur zu finden. Während ihrer Suche haben sie so gut wie jeden medialen Weg eingeschlagen: Sei es nun über die Zeitung oder das Fernsehen. Zwischendurch habe es immer wieder Gespräche mit interessierten Nachfolgern gegeben. Doch zu einem Vertrag, auf dem die Tinte trocknen konnte, ist es bisher nie gekommen. Und die Frist, die sich das Ehepaar gesetzt hat, um jemanden zu finden, der ihre Manufaktur übernimmt, ist mittlerweile abgelaufen.

Messe brachte viele Aufträge

Doch jetzt kommt das Aber: Denn nach Angaben von Gerald Steyer sei das Ehepaar im Herbst auf einer Messe gewesen, die sehr gut für die Hersteller der Kunstblumen lief. „Die Messe hat uns Aufträge für das Frühjahr eingebracht“, erklärt der Unternehmenschef. Deshalb wolle das Ehepaar ein weiteres Jahr dranhängen. Also bis Ende 2017 weiter arbeiten. Und das, obwohl beide schon knapp über 70 Jahre sind und sich den Eintritt in die Rente verdient hätten. Und solange sie weiterhin die Produktion von Kunstblumen übernehmen, wollen sie auch die Suche nach einem Nachfolger nicht aufgeben.

Das Ehepaar Steyer kauft einen alten Vierseithof in Wallroda, der zur Produktionsstätte umgebaut wird. Im Januar 1998 wird hier die Produktion aufgenommen. Zuvor haben Gerald und Heide Steyer in Berlin produziert. Die Berliner Beschäftigen hatten fast alle das Vorruhestandsalter erreicht und es gab keinen Nachwuchs. Blumenmacherin ist seit den 1970er-Jahren in Westdeutschland kein Lehrberuf mehr. In der DDR aber wurden bis zur Wende Facharbeiter ausgebildet. Sodass in Wallroda ein neuer Mitarbeiterstamm aufgebaut werden konnte. Die Kunden der Kunstblumenmanufaktur sind Modedesigner, Hutmacher, Hersteller von modischen Accessoires in Großbritannien, Italien, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, USA, China und Deutschland.

In der Arnsdorfer Manufaktur werden Kunstblumen angefertigt, die zumeist als modische Accessoires an Hüten oder Kleidung Verwendung finden. Auf internationalen Modemessen in Paris, London und Düsseldorf werden die Blüten präsentiert. Zu dem renommierten Kundenstamm, den sich das Ehepaar in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut hat, zählen unter anderem die Hutmacher des britischen Königshauses sowie große Modemarken wie Valentino, Christian Dior, Escada und Wunderkind. Auch in Filmen wie „Titanic“ oder zuletzt „ James Bond 007: Spectre“ sind die filigranen Produktionen aus Wallroda zu sehen.

Seit 1998 Produktion in Wallroda

Grundsätzlich kann das Ehepaar Steyer auf ein langes und erfolgreiches Berufsleben zurückblicken. Im Juni 1970 übernahmen sie in Berlin die Blumenproduktion der Blumen- und Federnfabrik Curt Morgenstern. Der Betrieb war zunächst in Kreuzberg ansässig, musste aber aufgrund von Platzmangel 1974 nach Berlin-Wilmersdorf verlegt werden. Mit der Wende 1990 entstand der Wunsch bei den Steyers, außerhalb Berlins eigene Produktionsräume zu erwerben. Der erste Weg führte nach Sebnitz, wo während mehrerer Jahre versucht wurde, einen kleinen Teil der VEB Kunstblume zu übernehmen. Die Verhandlungen mit der Treuhandanstalt führten aber zu keinem Ergebnis.

Ende 1995 konnte das Ehepaar schließlich in Wallroda ein Vierseithof erwerben. Nach Sanierung und Umbau begann dort im Januar 1998 die Produktion. Und noch heute – 18 Jahre später – verschicken die Steyers als eine der letzten Kunstblumenhersteller Europas von dem kleinen Örtchen Wallroda ihre detailverliebten Blumen in die ganze Welt hinaus. Daran wird sich auch im kommenden Jahr vorerst nichts ändern. Doch die Frage bleibt, wie lange die Steyers quasi ihren eigenen Arbeitsvertrag immer weiter verlängern wollen. Oder ob sie ihr Erbe doch noch an einen geeigneten Nachfolger weitergeben können.

