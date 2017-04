Verlängerter Wochenmarkt? Viele Radeberger wünschen sich den Frischemarkt auch am Sonnabend. Im Stadtrat wurde jetzt darüber eifrig diskutiert.

Wochenmärkte werden immer beliebter. Frisches Obst und Gemüse vom Landwirt nebenan, Honig vom Imker, die Kunden kaufen in Zeiten regelmäßig durch die Medien grassierende Lebensmittelskandale gern Produkte aus der Region. Von Produzenten, die sie kennen. Zwei Mal pro Woche – Dienstag und Freitag – ist das auch in Radeberg möglich. Allerdings, so beklagte jetzt Holger Wedemeyer von der CDU-Fraktion in der jüngsten Stadtratssitzung, „allerdings haben Berufstätige keine Chance“. Die Händler bauen ihre Stände bekanntlich spätestens 14 Uhr ab. „Könnte man den Markt nicht vielleicht bis 18 Uhr verlängern; und auch am Sonnabend einen Frischemarkt anbieten?“, fragte Holger Wedemeyer in Richtung Stadtverwaltung.

OB Gerhard Lemm (SPD) kennt diese Wünsche. „Die Anfragen kommen ja immer wieder mal – und wir haben deshalb auch mit den Organisatoren des Marktes schon regelmäßig gesprochen“, so der OB in der Debatte. Die Stadt hat die Betreibung des Wochenmarktes ja vor Jahren an die Marktgilde abgegeben, ein Unternehmen, das sich überregional um die Organisation von Wochenmärkten kümmert, „und damit auch über die nötigen Kontakte zu den Händlern verfügt“, beschreibt Lemm. Und auf entsprechende Nachfragen seitens der Stadt „haben die Händler klar gemacht, dass die derzeitigen Öffnungszeiten des Wochenmarktes die wirtschaftlich sinnvollsten seien“. Heißt, nach 14 Uhr passiere in Sachen Verkauf nicht mehr allzu viel.

Stadt redet mit Organisatoren

Und am Sonnabend? Zu diesem Thema meldete sich Detlev Dauphin zu Wort, der Chef der Freien Wähler im Stadtrat war ja bekanntermaßen lange Jahre Vorsitzender des Radeberger Gewerbevereins. „Und als Gewerbeverein waren wir regelmäßig zu diesem Thema mit Händlern und auch der Marktgilde im Gespräch – aber die Händler sind einfach alle schon an andere Marktstandorte gebunden“, machte er rückblickend deutlich. Es müssten also sozusagen zusätzliche Händler gefunden werden, die sonnabends nach Radeberg kommen. „Aber uns als Stadt ist das einfach nicht möglich, deshalb haben wir ja die Marktbetreibung in Experten-Hände gegeben“, bedauert OB Lemm. Aber er versprach, dennoch erneut mit der Marktgilde über das Thema zu sprechen.

