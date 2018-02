Verlängerter Weihnachtsmarkt? Nur einen Tag vor Heiligabend geht das Spektakel zu Ende. Nun gibt es eine neue Idee.

Die Harthaer planen bereits den Weihnachtsmarkt 2018. Na dann: Frohe Weihnachten! © Andre Braun

Hartha. In diesem Jahr öffnet in Hartha der Weihnachtsmarkt am 21. Dezember und dauert bis zum 23. Dezember. „Das der Markt am vierten Advent ist, ist Tradition und wurde auch von den Vereinen gewünscht“, sagte Günter Roßberg, Leiter des Kultur- und Sportbetriebes. Der ist für die Organisation des Marktes zuständig.

Auch die Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses (Kuso) sprachen über die Vor- und Nachteile des Termins. Denn der Weihnachtsmarkt endet einen Tag vor Heiligabend. Das komme nicht bei jedem gut an, sagte der Vorsitzende des Ausschusses Albrecht Günther. Auf jeden Fall müsse darüber diskutiert werden, ob und wann der Weihnachtsmarkt am Sonntag schließen soll.

Um die Verkehrssicherheit herzustellen sind die Buden entweder wegzuräumen oder zumindest in die Mitte des Marktes zu stellen. Damit soll gewährleistet werden, dass die Verkehrswege von der Feuerwehr genutzt werden können, „Es muss noch darüber diskutiert werden, wann und wie das erfolgen soll. Aber die Mannschaft des Bauhofes steht zu ihren Aufgaben und wird diese auch erledigen“, sagte Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). In der Vergangenheit sei es zum Beispiel auch kein Problem gewesen, dass die Bauhofmitarbeiter am Weihnachtsmarktwochenende an den Vormittagen den Markt reinigten.

Wegen der terminlichen Konstellation hat sich aber eine neue Idee aufgetan, die schon einige Befürworter hat. So könnten einige Buden von Vereinen genutzt werden, um eventuell am Wochenende vor Silvester und am Neujahrstag zu einem zeitlich begrenzten Glühweintreff auf den Markt einzuladen. „Es würde mich freuen, wenn so etwas umzusetzen geht“, sagte der Bürgermeister. Einige Vereine hätten dazu schon verschiedene Ideen, die noch der Diskussion bedürfen. Im nächsten Jahr könnte bei gleichem Termin solch ein Treffen seine Fortsetzung finden – wenn das in diesem Jahr gut angenommen wird. (DA/je)

