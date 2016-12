Verlängerte Weihnachten auf der Hofewiese

Schon am zweiten Weihnachtsfeiertag können Wanderer in der Dresdner Heide wieder auf der Hofewiese einkehren. Bis Neujahr bleibt der Ausflugsort geöffnet. Seit der Öffnung des Areals in diesem Frühjahr ist der Zuspruch immer mehr geworden. Viele Ausflügler kehren hier ein. Es gibt Glühwein, Grog und Met, kleine Stärkungen und die Feuerkörbe lodern. Der Ausflug zur Hofewiese am Neujahrstag hatte für viele Menschen Tradition. Die soll nun wieder aufleben. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 18 Uhr. (SZ/acs)

