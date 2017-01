Verlängerte Gnadenfrist für die Kult-Videothek Eigentlich sollte die Phase IV schon Geschichte sein. Die treuen Kunden kämpften. Doch die Spenden allein reichen nicht.

Sven Voigt kämpft weiter für seine Filmgalerie Phase IV. Ein Jahr nach der Rettungsaktion ist aber noch viel zu tun. © Sven Ellger

Lauter als sonst soll es werden, rockig, wild, voller Leben. Sven Voigt hat wieder einen ganz besonderen Film ausgesucht. Einen Film, der gemacht ist für diesen elften Geburtstag der Filmgalerie Phase IV, der Neustädter Kult-Videothek. „This is Spinal Tap“ erzählt von der gleichnamigen Metall-Band, deren Markenzeichen besondere Gitarrenverstärker sind. Mit denen kann die Lautstärke bis auf elf und nicht wie üblich bis auf zehn gedreht werden. Eben lauter als laut. „Die gehen tatsächlich bis auf elf“ – das Zitat wurde Markenzeichen für den Film aus den 1980ern. „Der Satz passt einfach“, sagt Sven Voigt.

Dabei sah es noch vor einem Jahr nicht danach aus, als ob diese Party überhaupt stattfinden könnte. Der zehnte Geburtstag sollte zugleich das Ende der Videothek an der Königsbrücker Straße sein. Schon länger hatte der Inhaber mit einem Minus in der Kasse zu kämpfen. Der 42-Jährige musste sich der Konkurrenz im Internet beugen. Immer weniger Filme wurden bei ihm ausgeliehen. 6 000 aktive Kunden, die mindestens einmal pro Jahr kamen, reichten nicht. Doch auch Filmliebhaber müssen von etwas leben. Gerade ist Sven Voigt das zweite Mal Vater geworden.

Seine Kunden wollten sich mit dem plötzlichen Aus nicht abfinden. Die Neustadt ohne Phase IV? Unvorstellbar. Viele boten Hilfe an, wollten kämpfen. Eine eilig gestartete Crowdfunding-Aktion im Internet sollte helfen. Dabei geben Menschen Geld für ein ganz bestimmtes Projekt. Jungunternehmer haben damit schon erfolgreich ihre Business-Ideen gestartet. Sven Voigt brauchte 29 000 Euro, für ein weiteres Jahr der Phase IV, zum Tilgen der Finanzlücke und um das langfristige Bestehen durch neue Ideen zu sichern. Nach knapp 14 Tagen war das Geld zusammen. Am Ende waren es sogar 10 000 Euro mehr. „Das war überwältigend“, sagt Sven Voigt.

Er muss lange überlegen, wie er die Zeit danach beschreibt. Leicht war es nicht – trotz Geldsegen. Allein 8 000 Euro Steuern und Gebühren musste er für die gesammelte Summe bezahlen. Dann hat er die Schließung rückgängig gemacht. Der Mietvertrag und diverse Abos für Filmzeitschriften waren bereits gekündigt. Auch hatte er sich lange nicht um neues Personal gekümmert. All das dauerte. Und dann war da immer der Gedanke, dass er es allein schaffen will. Ein Fehler, wie der Cineast heute weiß. „Ich habe versäumt, ein Netzwerk zu bauen, in dem sich alle Helfer versammeln“, sagt er.

Das Jahr ist schnell vergangen. Dazu kam die Gewissheit, dass die Zahl der Ausleihen trotz großer Solidarität weiter zurückgegangen ist – um zehn Prozent. Nun gilt es, eine noch größere Lücke zu schließen, um die Phase IV zu erhalten. Ideen von der Filmgalerie als Verein und Stiftung haben sich zerschlagen. „Immerhin ist die Phase ein wirtschaftliches Unternehmen“, sagt er. Eine Querfinanzierung über einen Verein fällt da schwer. Sven Voigt hat andere Ideen entwickelt.

Mit einer Supportmitgliedschaft sollen Fans der Phase IV helfen. Mindestens 50 Euro kostet diese. Damit können die Unterstützer wie bei der normalen Mitgliedschaft günstiger Filme ausleihen. Zudem soll es ein bis zwei Veranstaltungen pro Jahr mit Film und Kultur geben, zu denen die Unterstützer eingeladen werden. Sven Voigt hofft, dass viele Fans der Filmgalerie auf diese Weise helfen und die einzigartige Sammlung mit 12 000 Filmen erhalten werden kann. „Unabhängig davon, wie viele Filme sie ausleihen“, sagt er. Bisher gibt es bereits 1 100 normale Mitglieder, die dafür zehn Euro im Jahr bezahlen. Theoretisch braucht Sven Voigt nun eine dreistellige Zahl an Supportmitgliedern.

Eine zweite Idee ist der Freundeskreis. Spätestens im März soll der gegründet sein. Ob daraus später ein Verein wird, ist noch offen. Die Freunde sollen helfen, Projekte und Veranstaltungen zu organisieren. Hier will der Neustädter auch all die Hilfsangebote bündeln, die ihn erreicht haben, vom Grafiker, der einen neuen Flyer gestaltet, bis zur PR-Frau, die sich um Werbung kümmert. „Wir müssen viel mehr Öffentlichkeitsarbeit machen“, sagt er. Dafür beschäftigt er nun eine selbstständige Kulturmanagerin, die sich mit Fördermöglichkeiten auskennt. Für kleine Programmkinos, die ebenfalls die Filmkultur fern von Mainstream und Kommerz fördern, gibt es solche Programme schon länger.

Ob die Verstärker von „Spinal Tap“ auch noch auf zwölf zu drehen waren? Noch einmal lauter? Das weiß Sven Voigt nicht. Für seine Phase IV versucht er es. „Den zwölften Geburtstag in einem Jahr feiern wir auf jeden Fall“, sagt er. Bis dahin müssen seine Ideen greifen, muss so viel Geld da sein, um langfristig die Finanzlücke zu schließen. Aufgeben will er nicht. Passende Filme für noch mehr Geburtstage kennt er auf jeden Fall.

Die Geburtstagsparty steigt am 4. Februar ab 21 Uhr in der Scheune. Limitierte Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es in der Phase IV. Sonst gibt es die Karten für 8 Euro vor Ort. Mehr unter www.filmgalerie-phaseiv.de.

