Verkürzte Strecke bei Silvesterlauf Bei der 38. Auflage soll am Keulenberg das Jahr wieder volkssportlich zu Ende gehen.

Über 400 Läufer gingen im vergangenen Jahr beim Oberlichtenauer Silvesterlauf an den Start. © privat

Die Laufgruppe der SG Oberlichtenau lädt auch in diesem Jahr zum Silvesterlauf ein. Spitzenathleten stehen dabei neben Freizeit- und Gelegenheitssportlern am Start, junge und alte Laufsportfreunde – weit gereiste und solche, die direkt neben der Sporthalle wohnen. Dort wird am 31. Dezember um 13.10 Uhr der erste Lauf gestartet: Zwei Runden um die Lindenallee über 1,2 Kilometer stehen für die Kinder bis 13 Jahre auf dem Programm. Um 13.50 Uhr nehmen die 5-km-Läufer den Wendepunkt in Richtung Mittelbach in Angriff.

Eine aus Verkehrssicherheitsgründen veränderte Streckenführung gibt es beim Hauptlauf über nur noch 7,8 Kilometer. Ab 14 Uhr geht es ebenfalls in Richtung Mittelbach, allerdings bis in den Ort hinein und von dort wieder zurück. Der Wendepunkt befindet sich am Denkmal für die Gefallenen der Weltkriege. 2015 gewannen mit Marc Schulze und Konstanze Friedrich aus Dresden zwei sächsische Topathleten. (WB)

zur Startseite