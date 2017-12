Verkürzte Reisezeit zwischen Leipzig und Karlsbad Reisende aus Leipzig kommen künftig komfortabler mit der Bahn ins tschechische Karlsbad. Ab dem kommenden Wochenende soll es eine Stunde schneller gehen. Die Länderbahn steuert demnächst ihren gesamten Verkehr aus einer Zentrale.

Blick auf die Vrideni, eine der Hauptstraßen von Karlovy Vary (Karlsbad). © dpa

Neumark. Die Reisezeit zwischen Leipzig und dem tschechischen Karlsbad (Karlovy Vary) verkürzt sich mit dem Fahrplanwechsel. Wie der Verkehrsverbund Vogtland am Dienstag in Neumark mitteilte, reduziert sie sich um rund eine Stunde auf dreieinhalb Stunden. „Es gibt keine schnellere Eisenbahnverbindung zwischen beiden Städten“, sagte Thorsten Müller, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes. Künftig müssen Reisende von Leipzig nur noch einmal in Zwickau umsteigen. Bislang müssen die Fahrgäste zusätzlich im böhmischen Sokolov die Züge wechseln.

Erstmals wird der Expresszug von Zwickau nach Karlovy Vary am 10. Dezember und dann immer samstags und sonntags fahren. Täglich soll es zwei Regioshuttle in beide Richtungen geben. Für die Verbindung, die von den drei Bahnunternehmen Vogtlandbahn, DB Regio und GWTR in Tschechien betrieben wird, wird ein sogenanntes Karola-Ticket eingeführt. Das Tagesticket für eine Familie kostet 36 Euro.

Die Direktverbindung von Zwickau nach Karlsbad ist als Test für mindestens zwei Jahre angelegt. „Es braucht Zeit, bis ein Angebot sich durchsetzt“, sagte Müller. In Anlehnung an einen frühere Zug soll die Verbindung „Karola“ heißen. „Die tschechischen Kollegen haben auf den Namen Wert gelegt. Aber es ist nicht der alte Karola“, sagte der Geschäftsführer.

Zum bevorstehenden Fahrplanwechsel nimmt der Bahnverbund Länderbahn, zu dem auch die Vogtlandbahn und der ostsächsische Trilex gehören, zugleich eine neue Betriebsleitzentrale in Betrieb. In das moderne Großraumbüro im Betriebswerk Neumark hat das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 250 000 Euro investiert. Dies sei das Herzstück der Länderbahn, sagte Geschäftsführer Andreas Trillmich. „Wir steuern von hier den Verkehr für alle Netze.“ Künftig werden 25 Mitarbeiter den Betrieb steuern, sechs mehr als bisher. (dpa)

