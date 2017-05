Motorsport Verkehrte Welt zum Saisonstart Normalerweise steht Formelpilot Toni Koitsch auf dem Podest. Diesmal lief ihm sein Onkel und Teamgefährte Jörg den Rang ab.

Nach dem ersten Rennwochenende der Formel Mondial belegen Jörg und Toni Koitsch aus Döbeln in der Gesamtwertung die Plätze zwei und vier. © André Braun

Seit vergangenem Wochenende dröhnen wieder die Motoren der Formel Mondial im Rahmen der Historischen Automobilinteressengemeinschaft Ost (HAIGO). Mit dabei im Feld der legendären B8 und Estonia-Rennwagen sind auch diese Saison wieder die Döbelner Toni und Jörg Koitsch. Und während sich der knapp 30-jährige Champion von 2008 nach zwei dritten Plätzen in der Gesamtwertung 2015 und 2016 dieses Jahr den Titel auf die Fahnen geschrieben hat, geht es seinem 50-jährigen Onkel Jörg vor allem darum, ordentlich durchzukommen. Doch diesmal war in Tschechien alles anders.

Nicht nur im ersten von zwei Läufen überraschte Oldie Jörg, der 2014 mit Laufsiegen im 99. und 100. Rennen der Formel Mondial die Konkurrenz schon einmal schockte, seine Gegner. „Im ersten Lauf hätte es fast wieder zu einem Sieg gelangt, im zweiten hatte ich dann allerdings gegen Nils-Holger Wilms auf den 50 Kilogramm leichteren Melkus M 90 keine Chance.“ Umso überraschender war der doppelte zweite Platz für den Pommlitzer, weil er ohne Erwartungen in die Rennen gestartet sei. Aus gutem Grund, denn in einer Vielzahl seiner bestrittenen Rennen blieb Jörg Koitsch mit technischen Defekten liegen. An der Strecke wurden teilweise Wetten abgeschlossen, in welcher Runde er ausfällt. „Mit Erwartungen geht es oft in die Hose, denn man schaut, wie es läuft. Und wenn dann oft etwas kaputt ist, muss man die Erwartungen nach hinten schrauben. Wenn man die Sache ohne angeht, hat man keinen Druck“, sagt Koitsch und fügt stolz an: „Jetzt hat man mit zwei zweiten Plätzen natürlich erst einmal eine Grundlage vor den Rennen auf dem Sachsenring, die sogar im MDR live übertragen werden.“ Deshalb gelte es, einfach weiterzumachen und das Auto nach diesem Saisonstart nach Maß („Besser geht es nicht!“) für den Sachsenring einzustellen. Wie, darüber ist er sich noch nicht ganz sicher, denn zerfliegen solle der Motor nicht. „Es ist zwar ein Reservemotor mit, aber ich will nicht unbedingt wieder anfangen, an einem Wochenende drei Motoren einzubauen“, erinnert er sich an alte Zeiten, „denn dann macht es auch keine Laune zu fahren.“

Dass Jörg in Tschechien vor seinen Neffen Toni ankam, der von 2009 bis 2011 in der ADAC Formelmasters unter anderem gegen früheren DTM-Champion und jetzigen Formel-1-Piloten Pascal Wehrlein etwa 50 Rennen fuhr, sei für den 50-Jährigen schon ein komisches Gefühl gewesen. Toni hatte im Zeittraining zwar lange geführt, doch verpokerte sich dann, denn eine Rote Flagge beendete das Qualifying und verhinderte einen vorderen Startplatz. Dennoch kam Toni hinter seinem Onkel zunächst auf dem dritten und dann auf dem sechsten Platz ein.

„Es hätte schlechter laufen können“, resümierte der 29-Jährige und fügte an: „Platz drei war in Ordnung für das erste Rennen, Platz sechs war dem geschuldet, dass ich nach einem Problem mit dem linken hinteren Rad, das in der Startaufstellung nicht behoben werden konnte, aus der Boxengasse gestartet bin.“ Danach pflügte Koitsch in alter Manier durch das Feld, machte Platz um Platz gut und deutete an, dass mit ihm zu rechnen ist. Dass sein Onkel zweimal vor ihm war, darüber hätte er auf der Strecke nicht nachgedacht. Im Nachgang freute er sich für ihn, dass es endlich einmal besser laufe als in den Jahren vorher. Anstacheln würde ihn das allerdings nicht. „Es ist einmal ein anderer, es ist aber nicht schlimmer oder besser, wer vor einem liegt“, sagt Toni Koitsch, für den es auch am Sachsenring am wichtigsten sein wird, anzukommen. Einfach um keinen Nuller zu schreiben und das Ziel Meisterschaft weiter im Auge zu behalten.

