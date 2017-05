Verkehrte Külzstraße Pirna sperrt den Knotenpunkt Nicolaistraße/Breite Straße für 14 Tage. Dafür muss an anderer Stelle neu geregelt werden.

© Symbolschild/Marko Förster

Pirna. Pirna droht jetzt ein neuer Engpass und möglicherweise eine neue Staufalle: Die Stadt wird ab 5. Mai den Kreuzungsbereich Nicolaistraße /Breite Straße in der Innenstadt für zwei Wochen komplett sperren. Der Grund: An dem Knotenpunkt beginnen die Stadtwerke mit dem Kanalbau, im Einmündungsbereich der Nicolaistraße muss dabei ein größeres Schachtbauwerk errichtet werden. Die Dimension des Kanals sowie die erforderliche Tiefe der Grube, in die der Schacht kommt, lassen es laut der Stadtverwaltung nicht zu, dass der Verkehr weiterhin an dieser Stelle rollt. Für Fußgänger hingegen bleibt längs der Breiten Straße ein Notgehweg bestehen. Auch die Nicolaistraße soll zu Fuß erreichbar bleiben.

Die Sperrung erfordert es aber, den Verkehr an anderer Stelle neu zu regeln: Damit nach Aussage des Rathauses der Bereich am Tischerplatz für Kraftfahrer aus Richtung Heidenau aufgrund der ebenfalls noch immer gesperrten Gorkistraße überhaupt erreichbar bleibt, wird die Einbahnstraßenregelung auf der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße gedreht. In den nächsten zwei Wochen kann diese Trasse nur vom Dohnaischen Platz aus in Richtung Tischerplatz befahren werden – und nicht umgekehrt, wie bislang gewohnt. Alle über den Markt sowie die gedrehte Külzstraße auf den Tischerplatz fahrenden Kraftfahrer können diesen Bereich laut der Stadtverwaltung sowohl über die Bergstraße als auch über die Rosenstraße in Richtung B 172 wieder verlassen.

Mit der gedrehten Einbahnstraßenregelung auf der Külzstraße kommt aber ein weiteres Problem hinzu: Auf diese Weise ist für 14 Tage der letzte Schleichweg durch die Stadt aus Richtung Sonnenstein gekappt, ins Zentrum geht es dann nur noch über die B 172 – was den Dauerstau auf der Trasse noch verschärfen könnte.

zur Startseite