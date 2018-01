Verkehrswächter macht weiter Eigentlich hätte nach 20 Jahren und 12 000 Rädern Schluss sein können – aber Siegfried Janetzki codiert auch dieses Jahr wieder.

Siegfried Janetzki codiert seit 1997 Fahrräder – und wird es dieses Jahr noch einmal machen. © Eric Weser

Gröditz. Er hat sich noch mal überreden lassen. Auch im Jahr seines 80. Geburtstages wird der Gröditzer Verkehrswächter Siegfried Janetzki wieder Fahrrad-Rahmen mit individuellen Codes versehen. Die Zahlen- und Buchstabenkombination macht die Zweiräder eindeutig identifizierbar und soll die wertvollen Teile so besser vor Diebstahl schützen. Von April bis Oktober sollen Codier-Aktionen wieder im Feuerwehr-Gerätehaus an der Marktstraße über die Bühne gehen, kündigte Siegfried Janetzki jetzt im Gespräch mit der SZ an. Lediglich im Mai werde es eine Pause geben, weil dann die Verkehrsschulungen für die Steppkes in rund 20 Kindergärten der Region anstehen, erklärt der Verkehrswächter. Aufgrund von Nachfragen soll die zweistündige Radcodier-Aktion dann im Sommer zweimal in den Nachmittagsstunden angeboten werden. Im Juli von 11 bis 13 Uhr und im August 13 bis 15 Uhr. In den anderen Monaten läuft die kostenlose Aktion wie gewohnt von 9 bis 11 Uhr. Termin ist traditionell der erste Montag des Monats.

Siegfried Janetzki codiert seit 1997 ehrenamtlich Fahrräder. Als helfende Hand steht ihm dabei seine Frau Liane zur Seite. „Ohne sie geht es nicht.“ Im Lauf der Jahre hat das Gröditzer Ehepaar nach eigenen Angaben insgesamt mehr als 12 000 Fahrräder mit Anti-Diebstahl-Codes versehen. (SZ/ewe)

