Verkehrswacht codiert Fahrräder Innerhalb der Aktion „Stadtradeln“ können Pirnaer ihre Drahtesel mit Nummern versehen lassen. Das hilft, sie bei Diebstahl wiederzubekommen.

Anhand der Nummern ist sofort erkennbar, ob der Fahrer des Rades auch dessen Eigentümer ist. © Hübschmann

Im Zuge der Aktion „Stadtradeln“, an der sich Pirna erstmals beteiligt, können Fahrradfahrer ihre Drahtesel besser gegen Diebstahl schützen lassen. Die Verkehrswacht Sächsische Schweiz bietet am Mittwoch, 16. August, von 13 bis 18 Uhr, einen Codierservice auf dem Markt an. Die Codiernummer, stets individuell abgestimmt auf den Eigentümer, wird in den Fahrradrahmen eingraviert. Anhand der Nummern ist sofort erkennbar, ob der Fahrer des Rades auch dessen Eigentümer ist. Wer sein Rad codieren lassen möchte, sollte Personalausweis und Kaufbeleg mitbringen. Kinder unter 18 Jahren benötigen zudem eine Einverständniserklärung der Eltern. Damit die Wartezeit nicht zu lang wird, können Radler bei der Verkehrswacht ihre Räder auf Sicherheit überprüfen und reparieren lassen. Zudem haben sie die Möglichkeit, an einem Bremssimulator ihre Reaktionsfähigkeit zu testen. (SZ/mö)

zur Startseite