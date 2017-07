Verkehrsverbund Oberelbe erhöht Preise Langzeittickets werden teurer. Alte Fahrkarten können noch bis zum 31. August genutzt werden.

© Claudia Hübschmann

Ab dem 1. August gelten im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) neue Preise. „Im Durchschnitt steigen die Preise gemäß dem Beschluss der Zweckverbandsversammlung im November um 1,9 Prozent“, sagt Peter Kreher, Abteilungsleiter Finanzen und Tarif im VVO. Ursache seien die Kosten für Material und Personal, die nicht vollständig von den niedrigen Kraftstoffpreisen ausgeglichen werden könnten.

Die Preise der Wochen-, Monats- und Abo-Monatskarten, 9-Uhr- und 9-Uhr-Abo-Monatskarten steigen. So wird beispielsweise die Abo-Monatskarte für die Preisstufe A 1 um 1,20 Euro erhöht und kostet dann 50,90 Euro. Im Zuge der Tarifanpassung entfallen die an ein Kalenderjahr gebundenen Jahreskarten. „Die Fahrgäste können stattdessen jederzeit ein Ticket für die kommenden zwölf Monate erwerben“, erläutert Kreher. „Der Preis des Tickets richtet sich nach den Preisen der Abo-Monatskarte und liegt damit rund 15 Prozent unter dem Preis der normalen Monatskarte.“ Der bisher darüber hinaus gewährte hohe Rabatt bei Sofortzahlung entfällt.

Für die Fahrgäste, die nur gelegentlich Busse und Bahnen nutzen, bleibt alles beim Alten. „Mit stabilen Preisen für Einzelfahrscheine und Tageskarten bleibt der Nahverkehr auch für die Gelegenheitskunden eine attraktive Alternative“, sagt Kreher. Die Preisstufen der Schülergruppen-Tickets werden verändert: Zukünftig kosten die Tickets für eine Zone 1,10 Euro, für zwei Zonen 2,20 Euro und für den gesamten Verbundraum 3,30 Euro pro Person und Tag.

Damit sich alle Kunden auf die Veränderungen einstellen können, gelten Übergangsregeln. „Tickets, deren Preise sich nicht ändern, gelten unverändert weiter“, so Kreher. „Alle anderen Fahrscheine sind noch bis zum 31. August gültig und können ganz normal verwendet werden.“ Ungenutzte Tickets zum alten Preis können ab 1. August in allen Servicezentren der Verkehrsunternehmen sowie in der VVO-Mobilitätszentrale umgetauscht werden. (SZ)

Informationen zu den neuen Preisen sind unter www.vvo-online.de und an der Info-Hotline 0351 8526555 erhältlich.

