Verkehrsverbund kündigt dem Kreis Ein seit Jahren gültiger Vertrag zur Bezuschussung der Schülertickets wurde aufgelöst. Schuld daran ist ein Gericht.

Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) hat einen Vertrag über die Bezuschussung des Schülerverkehrs mit dem Landkreis gekündigt. Das sagte Landrat Matthias Damm (CDU). Ursache ist ein Urteil des Chemnitzer Landgerichts über die bisherige Praxis. Bis zum vergangenen Schuljahr hatte der Landkreis Mittelsachsen für alle Grundschüler sowie für Schüler der Unterstufe an Schulen für geistig Behinderte einen Betrag von jährlich 15 Euro vom Eigenanteil der Schüler übernommen. Und zwar unabhängig von deren Wohnort, Hauptsache, sie besuchen eine Schule im Gebiet des Landkreises. Dafür hatte die Kreisverwaltung in einem Vertrag mit dem VMS festgelegt, dass das Geld direkt an den Verkehrsverbund überwiesen wird. Der VMS hatte den Betrag bislang im Bescheid für die Eltern einfach verrechnet. An diesem Vorgehen störte sich das Gericht.

„In dem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem VMS konnten die Regelungen nicht nachgebessert werden. Deshalb hat ihn der Verkehrsverbund am 24. Juni gekündigt“, sagte Matthias Damm Anfang der Woche bei der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses in Freiberg.

Seit diesem Schuljahr erfolgt die einheitliche Erhebung des Eigenanteils. Im Landkreis Mittelsachsen sind rund 4 000 Schüler und deren Eltern von dieser Neuregelung betroffen. (sol)

