Verkehrsverbund investiert in Fähre Anderswo werden Elbquerungen eingespart – in Diesbar-Seußlitz dagegen wird bald gebaut.

Die von der VGM betriebene Fähre am Anleger in Diesbar-Seußlitz. © Archiv/Eric Weser

Immer mehr Menschen sind auf den Rollator oder den Rollstuhl angewiesen. Darauf reagiert der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) – und will nun den Zugang zur Fähre in Diesbar-Seußlitz barrierefrei ausbauen lassen.

„Um den öffentlichen Nahverkehr für alle Menschen in der Region noch einfacher zu machen, unterstützen wir die Kommunen nicht nur beim Umbau von Bushaltestellen“, sagt VVO-Chef Burkhard Ehlen. So wurden die Zugänge zu den Fähren in Bad Schandau und Königstein bereits barrierefrei umgebaut, nun folgt neben Diesbar-Seußlitz auch die Fährstelle Tolkewitz.

Im Rahmen eines neuen Infrastrukturprogramms unterstützt der VVO den Bau von acht Übergangsstellen sowie den barrierefreien Umbau von 30 Bushaltestellen im gesamten Verbundgebiet. Darüber hinaus setzt der Verbund an den Bahnhöfen auf den barrierefreien Umbau. „Der Bau vieler Stationen, unter anderem Dresden-Plauen, Großröhrsdorf und Großenhain, wird durch Mittel des Bundes finanziert“, sagt Burkhard Ehlen. Für weitere Maßnahmen hoffe man auf Geld vom Freistaat.

Um die Bahnhöfe in Dresden und der Region gut in Schuss zu halten, hat der VVO zudem das Anti-Graffiti-Programm mit der Deutschen Bahn bis Ende 2020 verlängert. Im Rahmen des Programms werden 52 Bahnhöfe von zwei Teams regelmäßig geprüft, Graffiti entfernt und Sachbeschädigungen beseitigt.

Die VVO-Zweckverbandsversammlung hatte am Mittwoch eine positive Bilanz für 2016 gezogen. „Die Zahl der Fahrgäste ist leicht gestiegen, die Einnahmen erhöhten sich im vergangenen Jahr um 4,8 Prozent auf 173 Millionen Euro“, sagt der Bautzener Landrat Michael Harig, Vorsitzender des Zweckverbandes. Auch die bisherigen Zahlen des laufenden Jahres würden zeigen, dass Busse und Bahnen in der Region rege genutzt würden.

Das Gebiet des VVO umfasst neben der Landeshauptstadt Dresden die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und den westlichen Teil des Landkreises Bautzen. Mit Bussen, Straßenbahnen, Nahverkehrszügen und Fähren befördern 14 Unternehmen jährlich rund 210 Millionen Fahrgäste, die mit einem einheitlichen Tarif Zug, Bus, Straßenbahn und die meisten Elbfähren nutzen können. (SZ)

