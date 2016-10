Verkehrsunfall nach Vorfahrtsfehler An der Kreuzung Äußere Weber-/Goldbachstraße sind zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Erst ein Zaun brachte einen Wagen zum Stoppen.

An der Kreuzung Äußere Weber-/Goldbachstraße ist der Unfall passiert. © Rafael Sampedro

Ein Verkehrsunfall ist am Sonnabendnachmittag auf der Kreuzung Äußere Weber-/Goldbachstraße in Zittau passiert. Ein 55-Jähriger ist mit seinem Opel die Goldbachstraße entlang gefahren und wollte die Äußere Weberstraße überqueren. Dabei missachtete er nach Polizeiangaben die Vorfahrt eines 52-jährigen VW-Fahrers. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der VW kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Mast und erst ein Zaun eines neben der Straße befindlichen Autohauses konnte den Wagen bremsen. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Der Schaden wird derzeit auf etwa 12000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge beschädigten sich durch den Aufprall so stark, dass sie abgeschleppt werden mussten. (szo/tc)

