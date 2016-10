Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf

Unfall bei nasser Fahrbahn Weißwasser. Am Donnerstagnachmittag ereignete sich zwischen Weißwasser und Trebendorf ein Verkehrsunfall. Eine 28-Jährige befuhr mit ihrem Mitsubishi die Ortsverbindungsstraße. An einer Linkskurve, kam die Fahrerin aufgrund regennasser Fahrbahn ins Schleudern, stieß gegen einen Baum und überschlug sich. Die Frau verletzte sich leicht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Fahren unter Alkohol und ohne Fahrerlaubnis Weißwasser. Donnerstagnacht kontrollierte in Weißwasser eine Streife des örtlichen Polizeireviers einen Audi und dessen Fahrer am Professor-Wagenfeld-Ring. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 28-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Außerdem stellten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des Fahrers fest. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 0,42 Promille. Der Mann wird sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Trunkenheitsfahrt verantworten müssen.

Diebstahl aus Auto Zittau. Donnerstag wurde der Polizei gemeldet, dass Unbekannte in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen in ein Fahrzeug an der Löbauer Straße in Zittau eingedrungen sind. Die Täter entwendeten das Bedienteil eines Radios aus dem Ford Fiesta. Weder am Garagentor noch am Pkw wurden Aufbruchsspuren festgestellt. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 200 Euro.

Verkehrsunfall Oderwitz. Am Donnerstagnachmittag kam es in Niederoderwitz auf der Straße der Republik zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem Mitsubishi Colt die B 96 in Richtung Zittau. Aus noch ungeklärter Ursache kam der junge Mann in einer Linkskurve von der Straße ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Geländer. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4000 Euro.

Polizei sucht Fahrradbesitzer Görlitz. Die Staatsanwaltschaft Görlitz und die Polizeidirektion Görlitz hatten bereits Anfang August über die Ermittlungen gegen eine Diebesbande aus dem Raum Niesky berichtet. In diesem Zusammenhang hatten Ermittler der sächsischen und polnischen Kriminalpolizei am 3. August 2016 20 gestohlene Fahrräder sichergestellt, als zwei Mitglieder der Bande diese an einen Käufer in Zgorzelec veräußern wollten. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Görlitz und der Polizeidirektion Görlitz dauern an. Bislang konnten 13 der 20 Fahrräder ihrem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden. Die Räder wurden im Zeitraum von April bis August im Gebiet von Dresden bis Görlitz entwendet. Sieben Fahrräder konnten bislang keiner Straftat zugeordnet werden. Hier geht es zu dem Bericht mit Bildern.

Fahrscheinautomat beschädigt Görlitz. Unbekannte haben das Display eines Fahrscheinautomaten an der Görlitzer Sattigstraße beschädigt. Ein Verantwortlicher meldete den Schaden in Höhe von etwa 200 Euro am Donnerstag bei der Polizei.