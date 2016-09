Verkehrsunfall mit Verletzten An der Kreuzung hatte ein Autofahrer offenbar ein anderes Fahrzeug übersehen.

© Symbolfoto: K.-D. Brühl

Am Freitagmittag ereignete sich auf der Staatsstraße 100 ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Der 68 Jahre alte Fahrer eines Fiat-Kleintransporters, der auf der Straße zur Feldmühle (K 8535) in Richtung Dobra unterwegs war, hatte an der Kreuzung mit der S 100 einen Skoda offenbar übersehen, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Dabei wurden der 68-Jährige schwer und die 33-jährige Skoda-Fahrerin leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 16 000 Euro. (SZ)

