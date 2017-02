Verkehrsunfall mit Streifenwagen Drei defekte Autos bei der Jagd nach Einbrechern.

Mit gleich zwei Streifenwagen hat ein Smart-Fahrer am Mittwochmorgen offenbar nicht gerechnet. Denn nach dem das erste Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Christoph-Lüders-Straße stadteinwärts an ihm vorbeigerast war, scherte der 57-Jährige mit seinem Auto nach links aus, um in eine Hofeinfahrt zu gelanden. Dabei stieß er prompt mit einem weiteren Streifenwagen, der ebenfalls mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene unterwegs war, zusammen. Durch den Zusammenprall kam der VW Golf Kombi der Polizei nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen parkenden Audi. Der erste Streifenwagen stoppte daraufhin und die Besatzung kam den Unfallopfern zu Hilfe.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall der 25-jährige Polizist, der allein in Auto saß, nur leicht verletzt. Der Smart-Fahrer, ebenfalls ein Polizist, lehnte es ab, zur Untersuchung auf eventuelle Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht zu werden. Die Polizei gehe daher davon aus, dass er unverletzt geblieben ist, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Nachfrage. Der entstandene Sachschanden wird auf mehr als 20 000 Euro geschätzt. Weder der Streifenwagen noch der Smart waren noch fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt derzeit den genauen Unfallhergang.

Der schnelle Polizeieinsatz galt übrigens einem gemeldeten Einbruch in der Gartenlaubenkolonie „Morgenröte“ auf der Friedhofstraße. Die Beamten hatten es eilig, weil angeblich die Täter noch vor Ort weilen sollten. Von den vier eingesetzten Streifenwagen waren letztlich auch zwei schnell vor Ort, fanden von den Einbrechern aber nur noch Spuren vor. (sz/pc)

