Verkehrsunfall mit Fahrerflucht In Polen zugelassener Citroen ist mit einem Baum kollidiert.

Symbolfotos © dpa

Weißwasser. Eine Streife des Polizeireviers Weißwasser hat am Dienstagvormittag auf der Rothenburger Straße einen verunglückten Citroen Xsara entdeckt. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mit.

Polizeibericht vom 10. Mai zurück 1 von 4 weiter Seat-Fahrer war nicht mehr nüchtern Görlitz. Eine Polizeistreife hat am Dienstagnacht in Görlitz auf der Rauschwalder Straße den Fahrer eines Seat angehalten und kontrolliert. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 28-jährige Fahrer nicht nüchtern war. Ein anschließender Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von umgerechnet 1,7 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Die Staatsanwaltschaft wird sich weiter mit dem Fall befassen. (sz/on) Bundespolizei stellt einen Tankbetrüger Görlitz. Eine Streife der Bundespolizei hat am Dienstagvormittag einen Tankbetrüger gestellt. Zuvor hatte das Autobahnpolizeirevier Bautzen darüber informiert, dass der Fahrer eines spanischen Nissans auf dem Rasthof „Oberlausitz“ getankt, seine Rechnung von fünfzig Euro aber nicht beglichen habe. Wenige Minuten später wurde das Fahrzeug in der Nähe der Anschlussstelle Kodersdorf gesehen. Auf dem Autobahnrastplatz „An der Neiße“ erfolgte dann die Kontrolle des Pkws. Hinter dem Lenkrad des Nissans wurde ein russischer Staatsangehöriger angetroffen. Dem 25-Jährigen wird aber nicht nur Tankbetrug, sondern auch Unterschlagung vorgeworfen. Denn bei dem von ihm genutzten Wagen handelt es sich um ein Mietfahrzeug. Dieses hätte am heutigen Mittwoch in Barcelona zurückgegeben werden müssen. Zudem war dessen Nutzung außerhalb von Spanien, Portugal und Andorra vertragswidrig. Vor diesen Hintergründen prüft nun das Autobahnpolizeirevier Bautzen, inwiefern strafbares Verhalten vorliegt. (sz/on) Fahrraddiebstahl aus einem Keller Görlitz. Diebe sind zwischen Montag- und Dienstagvormittag in den Keller eines Mehrfamilienhauses auf der Etkar-André-Straße eingebrochen und haben daraus ein Mountainbike der Marke Haibike Attack entwendet. Der entstandene Schaden wurde mit etwa 420 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. Nach dem Zweirad wird gefahndet. (sz/on) Vor dem Bahnhof abgestelltes Fahrrad verschwunden Großschönau. Ein am Bahnhof in Großschönau abgestelltes Fahrrad der Marke Ghost ist von Unbekannten gestohlen worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Fahrrad, das einen Wert von rund 2500Euro hat, wird gefahndet. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 8.Mai, 7.50Uhr, und dem 9.Mai, 14Uhr. (sz/on)

Der in Polen zugelassene Wagen war am rechten Fahrbahnrand mit einem Baum kollidiert. Der Pkw war derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Am Unfallort war jedoch niemand anzutreffen. Der derzeit unbekannte Fahrer hatte die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen.

Die Beamten stellten den Citroen sicher. Der Verkehrsdienst des Reviers hat Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen. (sz/on)

zur Startseite