Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Weißwasser

Brasilianer wollten unerlaubt einreisen Kodersdorf. Am Mittwochmorgen nahmen Bundespolizisten einen polnischen Mann vorläufig fest. Dieser hatte offenbar seinen beiden brasilianischen Bekannten geholfen, unerlaubt in die Bundesrepublik einzureisen. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Kurz vor Einbruch der Dämmerung kontrollierte Streife an der Autobahn bei Kodersdorf einen französischen Pkw. Dabei konnte sich der Fahrer, ein 42-jähriger Mann aus Polen, mit seinem gültigen polnischen Dokument ausweisen. Während einer der mitreisenden Männer daraufhin einen italienischen Ausweis vorzeigte, händigte der andere Mitreisende einen brasilianischen Pass aus. Die Beamten erkannten jedoch, dass es sich bei dem italienischen Ausweis um eine Fälschung handelte. Ein später aufgefundener italienischer Führerschein erwies sich ebenfalls als gefälscht. Ein gültiges Ausweisdokument besitzt der 30-jährige Brasilianer letztlich nicht. Bei seinem Landsmann (22) mit dem Reisepass war festgestellt worden, dass der in seinem gültigen Dokument angebrachte Einreisestempel aus Portugal ebenfalls gefälscht ist. Schließlich sollte so über die bereits überschrittene Aufenthaltsdauer hinweggetäuscht werden. Diese beträgt maximal 90 Tage innerhalb eines halben Jahres. Der polnische Fahrer behauptete, er wäre mit seinen beiden Bekannten nach Polen gefahren, um dort den gerade genutzten BMW reparieren zu lassen. Nun befinde man sich gemeinsam auf dem Rückweg nach Frankreich, wo man im Übrigen fast Tür an Tür wohne, so der 42-Jährige. Darüber hinaus erklärte er, nichts über die falschen Ausweise gewusst zu haben. „Diese Behauptung hilft ihm nun nichts, er wurde wegen des Verdachts der Beihilfe zur unerlaubten Einreise in zwei Fällen angezeigt“, kommentierte die Polizei. Während der polnische Beschuldigte bereits am Mittwoch entlassen wurde, sind die beiden Brasilianer am Donnerstag nach Polen zurückgeschoben worden. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Verdachts der unerlaubten Einreise ermittelt.

In Gartenlaube eingedrungen Görlitz. In der Zeit zwischen Sonnabend und Mittwoch sind in Görlitz Unbekannte in eine Gartenlaube und einen Geräteschuppen an der Reichenbacher Straße eingedrungen. Die Täter entwendeten eine Acrylpistole, mehrere Flexscheiben und einen Hammer. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 60 Euro. An den Gebäuden entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

40000 Euro an einen Schwindler verloren? Zittau. Zu verlockend muss der Umtauschkurs gewesen sein, der einem 25-jährigen Tschechen in Zittau angeboten wurde. 40000 Euro wollte dieser in tschechische Kronen umtauschen. Das Geschäft sollte nach Angaben des Geschädigten in einem Zittauer Café an der Böhmischen Straße vonstattengehen. Dort übergab er am Mittwoch, gegen 10 Uhr, die Summe in bar an einen polnischen Staatsbürger, der ihm dafür die entsprechende Summe in Kronen in Form von Geldbündeln aushändigte. So weit die Aussage des Tschechen gegenüber der Zittauer Polizei. Allerdings verpasste es der umtauschwillige Mann, die erhaltenen Scheine sofort zu überprüfen. Erst zu Hause stellte er fest, dass nur die äußeren Banknoten der Bündel tatsächlich Banknoten waren – und wertlosem Papier als Verpackung dienten. Die hinzugezogene Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie der Kontakt der beiden Männer zustande gekommen ist, sei Gegenstand der laufenden Untersuchung, teilte Polizeisprecher Tobias Sprunk auf SZ-Nachfrage mit. Auch über die Herkunft der 40000 Euro gibt es keine Angaben.

Transporter entwendet Weißwasser. In der Nacht zum Donnerstag haben in Weißwasser Unbekannte einen VW T 5 entwendet. Der etwa neun Jahre alte Kleintransporter mit dem Kennzeichen GR-DM 800 war auf dem Braunsteichweg abgestellt. Im Fahrzeug befanden sich diverse Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 8000 Euro. Den Zeitwert des Wagens bezifferte der Eigentümer auf etwa 10000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Transporter wird gefahndet.