Verkehrsunfall in Görlitz mit drei Verletzten Eine Unachtsamkeit führt dazu, dass auch ein vierjähriges Mädchen und ein achtjähriger Junge ins Krankenhaus müssen.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. Auf der Bundesstraße 6 in Görlitz ist es am Sonnabendabend zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen gekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit.

Ein 29-jähriger Fahrer eines VW Lupo war in Richtung Löbau unterwegs. An der Lichtzeichenanlage zur Laubaner Straße erkannte er offensichtlich zu spät, dass die vor ihm fahrende 35-jährige Fahrerin eines VW Tiguan die Fahrt verlangsamte und fuhr auf das Fahrzeug auf. Die Frau sowie ihre zwei Kinder (m/8 und w/4) kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei diesem Verkehrsunfall entstand ein Schaden von rund 9 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (szo)

zur Startseite