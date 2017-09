Gerichtsbericht Verkehrsstreit führt zur Anklage Ein 65-jähriger Leisniger stand wegen Körperverletzung vor Gericht. Er leugnet die Tat. Das Verfahren wird fortgesetzt.

© Symbolfoto

Unter Tränen schildert die Geschädigte in der Verhandlung vorm Amtsgericht Döbeln den Vorfall. Am Vormittag des 9. Mai 2016 fuhren sie und der Angeklagte auf der S 34 von Döbeln nach Leisnig. „Er fuhr so dicht auf, dass ich nur noch seine Frontscheibe sah“, berichtet sie über das mutmaßliche Geschehen. „Ich fühlte mich bedrängt und hatte Panik, dass er mir hinten auffährt. Ich hatte meine kleine Tochter im Auto.“ Dann soll der Rover-Fahrer sie überholt und so kurz vor ihr eingeschert sein, dass sie ihm fast aufgefahren wäre. „Ich musste eine Vollbremsung einleiten“, sagt sie. Er soll sich dann mit dem Rover quer auf die Straße gestellt haben. Die Geschädigte schlängelte sich an ihm vorbei. Als er in Naundorf erneut zum Überholen angesetzte, habe sie angehalten. Auch der Angeklagte hielt an. Er und sein Beifahrer seien ausgestiegen und zu ihr gekommen. Sie habe sich bedroht gefühlt. „Ich weiß nicht, warum ich die Scheibe heruntergelassen habe“, sagt sie. „Er schlug mir ins Gesicht.“ Wegen des Vorfalls stand der 65-jährige Leisniger jetzt vorm Amtsgericht Döbeln. Vorgeworfen wurde ihm Körperverletzung.

Zum Tatvorwurf äußert sich der Angeklagte zu Beginn der Verhandlung nicht. Erst nach Befragung der Zeugen sagt er, dass er die Geschädigte nicht geschlagen habe. „Ich habe ins Auto gegriffen, um den Zündschlüssel abzuziehen“, gesteht er. „Ich wollte die Polizei rufen. Sie sollte nicht wegfahren können.“ Während er ihr ins Auto griff, soll sie davongerast sein. „Sie wäre mir bald über die Zehen gefahren“, schildert er.

Zuvor soll das Opfer in der Ortslage Eichhardt langsam vor ihm hergefahren sein. Als er sie überholen wollte, hätte sie Gas gegeben und wäre davongerast. Er wäre wieder eingeschert. Das hätte sich wiederholt. Sie sei sogar bei Gegenverkehr in Schlangenlinie um die entgegenkommenden Autos gefahren. Ein Fahrzeug habe, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, auf die Gegenfahrbahn ausweichen müssen. „Wenn ich nicht stark abgebremst hätte, wäre ich mit dem Pkw zusammengestoßen“, behauptet der Angeklagte. In Naundorf habe die Golf-Fahrerin angehalten. Auch er hielt an. „Ich ging zu dem Golf“, sagt er. „Ich wollte sie wegen ihrer Fahrweise zur Rede stellen.“ Außerdem gibt er vor, seine rechte Hand wegen eines Unfalls nur eingeschränkt bewegen zu können. „Ich hätte sie gar nicht schlagen können“, meint er.

Der Beifahrer des Beschuldigten kann sich in der Zeugenvernehmung an den Vorfall nicht mehr erinnern. Nur dass der Angeklagte die Geschädigte nicht ins Gesicht geschlagen habe, weiß er genau. Der Zeuge ist der Ehemann der Vermieterin des Beschuldigten.

Weil seine Aussage, die des Angeklagten und auch die des Opfers teils im Widerspruch zu dem stehen, was sie bei der polizeilichen Vernehmung ausgesagt haben, wird das Verfahren fortgesetzt. Dann werden weitere Zeugen gehört. Außerdem soll der Angeklagte einen ärztlichen Nachweis bringen, dass er seine rechte Hand tatsächlich nur eingeschränkt bewegen kann.

