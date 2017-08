Verkehrsstab statt Ampelschaltung Um einen Kollaps zu verhindern, regeln die Beamten am Mittwoch den Verkehr auf der B115 notgedrungen per Hand.

Der Autobahntunnel durch die Königshainer Berge wird derzeit wieder gereinigt und die Technik gewartet. © André Schulze

Die Sperrung des Autobahntunnels Königshainer Berge bedeutet auch für die Polizei große Anspannung und besondere Herausforderungen. Dabei sei sie für die Anwohner der Region um Niesky und Kodersdorf leider nichts Neues, betont Sprecher Thomas Knaup – und auch nicht der damit verbundene, immer wiederkehrende Lkw-Stau. Die A4 sei eben eine der Haupttransitrouten zwischen West- und Osteuropa sowie Russland.

Der neuralgische Punkt auf der nördlichen Umleitungsstrecke befindet sich an der Ampelkreuzung bei Niesky, der sogenannten Jänkendorfer Kreuzung. Tausende Lastwagen und Pkw haben sich am Mittwochvormittag durch dieses „Nadelöhr“ gezwängt, berichtet der Polizeisprecher. „Die Ampelschaltung machte einen zügigen Verkehrsfluss unmöglich“, bestätigt er.

Die Folge war ein kilometerlanger Stau auf der B115, der zeitweise bis nach Kodersdorf zurückreichte. Zudem folgten etliche Fahrzeuge bis zur Größe von Kleintransportern den Empfehlungen ihres Navis, welche eine Route durch die Königshainer Berge als kürzeste Strecke vorschlugen. Die engen Kreisstraßen durch Wiesa und die angrenzenden Wälder sind für derartige Verkehrsmengen jedoch nicht ausgebaut. Am Mittwochmittag habe die Polizei eingegriffen, „um einen Verkehrskollaps auf der Umleitungsstrecke zu verhindern“, sagt Knaup. Streifen des Polizeireviers Görlitz sperrten am Abzweig nach Wiesa die Strecke, um ein Ausweichen durch die Königshainer Berge zu unterbinden. Verkehrspolizisten regelten zudem auf der Kreuzung bei Niesky den Verkehr, um der schier endlosen Anzahl an Lkw ein reibungsloses Abbiegen in Richtung Nieder Seifersdorf zu ermöglichen.

Im Autobahntunnel wird auch am Donnerstag die Nordröhre in Fahrtrichtung Dresden, von 8 bis 16 Uhr, voll gesperrt sein. Zudem wird nach Aussage des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr auch die Südröhre am Nachmittag für kurze Zeit geschlossen. Die Polizei werde die Situation rund um Niesky auch am Donnerstag aufmerksam beobachten und, falls erforderlich, regelnd eingreifen, so Knaup. (SZ)

