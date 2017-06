Verkehrsschilder verschrecken Gäste Die Diskussionen um die Ausschilderung der Gaststätte Kräuterbaude gehen in die nächste Runde. Ob es für einen Durchbruch reicht?

Wer möchte, kann bis zur Kräuterbaude fahren. Doch der Zusatz wird ignoriert, sagt der Wirt. © Archiv: Dirk Zschiedrich

Kräuterbaudenwirt Heiko Hesse ist auf 180. Wieder einmal. Und wieder einmal geht es um das gleiche Thema. Die Ausschilderung zur Gaststätte Kräuterbaude Am Wald, einmal von Saupsdorf aus zu erreichen und einmal von Hinterhermsdorf aus. Und eben Letzteres erscheint ihm mangelhaft. Deshalb vermutet er, dass viele potenzielle Kunden die Kräuterbaude einfach nicht anfahren.

Grund ist die Sperrscheibe. Darunter befindet sich zwar der Zusatz, frei bis Kräuterbaude. Doch der würde nichts nutzen. „Schon die kleinste Störung verschreckt die Gäste. Das Schild muss dorthin, wo es 25 Jahre lang gestanden hat, und zwar hinter unsere Einfahrt“, sagt er. Der leere Schildermast steht noch. Das Schild müsste nur ummontiert werden und alles wäre gut. Er kritisiert zudem, dass die Umbeschilderung zwar schon vor Jahren, aber im laufenden Betrieb des Unternehmens vorgenommen wurde. Das schade diesem und sei nicht statthaft. Er werde deshalb in Rechtsstreit mit der Stadt Sebnitz gehen. Heiko Hesse fühlt sich mit seinem Gewerbe komplett ausgegrenzt.

Das ist am 10. Juni komplett der Fall. Da findet der 28. Sebnitzer Bergpreis in Hinterhermsdorf statt. Die Stadt Sebnitz hat die Vollsperrung der Straße erlaubt. Damit kommt ihm auch an diesem Tag kein Gast zu nahe. Ganz zu schweigen von Übernachtungsgästen. Die müssen mit ihren Koffern zu Fuß zur Kräuterbaude gelangen. Heiko Hesse ist empört und kündigt deshalb eine Protestaktion an diesem Tag an. Um eine Vollsperrung komme man nicht herum, heißt es aus der Stadtverwaltung. Das Rennen könnte nur unter dieser Maßgabe stattfinden. Die Variante mit dem fließenden Verkehr zu fahren, wurde verworfen, da es in der Vergangenheit zu Unfällen gekommen war. Keine Vollsperrung, kein Radrennen. So das Fazit der Verwaltung.

Darüber hinaus wurde der Vorschlag geprüft, die Sperrscheibe einfach dorthin zu setzen, wo sie eben schon stand. Die Stadtverwaltung kommt zu dem Schluss, dass dies nicht möglich sei. „Lediglich Anliegern ist die Zufahrt erlaubt. Grund hierfür ist der bauliche Zustand, der ein sicheres Befahren des gesamten Streckenabschnittes, einschließlich eines Abschnitts zwischen Hinterhermsdorf und der Kräuterbaude, für den Gesamtverkehr nicht zulässt“, sagt Kevin Thomas von der Stadtverwaltung. Heiko Hesse will das nicht so stehenlassen. Er hofft nun auf die Unterstützung des Tourismusverbandschefs MdB Klaus Brähmig (CDU). Schließlich gehe es hier um das Überleben seiner Gaststätte. Erste Gespräche habe es gegeben.

