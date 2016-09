Verkehrsschild sorgt für Verwirrung

Vergessen: Das Schild stand einsam und allein herum. © Sven Ellger

Verwundertes Augenreiben und den ein oder anderen prüfenden Blick in den Kalender dürfte es bei Dresdner Autofahrern in den letzten Tagen gegeben haben. Am Terrassenufer, in der Nähe des Italienischen Dörfchens, steht ein Schild mit der Aufschrift „Gesperrt am 17. September“.

Das Rathaus löst das Rätsel. „Wir gehen davon aus, dass die Veranstalter das Schild vergessen haben.“ An diesem Tag fand die Sachsen-Rallye statt. Für den Auf- und Abbau sind die Veranstalter verantwortlich. Das Schild werde demnächst beräumt, ist die Verwaltung sicher. (SZ/jv)

