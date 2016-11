Verkehrsrowdy vor Gericht Ein Pirnaer bedrängt mit seinem Auto andere – um sie zu erziehen, wie er vorm Gericht sagt. Das hat teure Konsequenzen.

Weil ein 39-Jähriger andere Autofahrer bedrängte, die seiner Meinung nach zu langsam und auf der falschen Spur unterwegs gewesen sind, muss er jetzt tief in die Tasche greifen. © dpa

Wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs in vier Fällen stand am Mittwoch ein 39-jähriger Deutscher vor dem Amtsgericht in Pirna. Ihm wurde vorgeworfen, mit seinem Wagen durch rücksichtsloses Fahren das Leben und die Gesundheit anderer gefährdet zu haben.

Das alles soll sich innerhalb weniger Monate abgespielt haben. Dabei soll für den Mann einzig und allein sein eigenes schnelles Vorankommen wichtig gewesen sein, begründet die Staatsanwaltschaft Dresden die Anklage des Mannes. Die verhandelten Taten ähnelten sich sehr, und sie passierten auf Straßen rund um Pirna. Vom Februar bis September 2015 soll der Angeklagte viermal auf Fahrzeuge, die zum Beispiel auf der linken Spur der A 17 fuhren, sehr dicht aufgefahren sein. Als die bedrängten Autofahrer die Spur freimachten, setzte sich der Pirnaer mit seinem Auto vor sie und bremste stark. Dadurch waren sie zu einer Gefahrenbremsung gezwungen und wichen teilweise nach rechts aus, um eine Kollision zu vermeiden. Die Staatsanwaltschaft schlussfolgerte, dass der Mann durch dieses Verhalten ungeeignet sei, ein Fahrzeug zu führen.

Im Namen seines Mandanten gab sein Rechtsanwalt an, dass alle Vorwürfe zutreffend seien und auch die Aussagen der Zeugen stimmten. Daher hatte die Richterin bereits im Vorfeld der Verhandlung alle Zeugen wieder ausgeladen. Nur eine mit den Fällen betraute Polizeihauptkommissarin der Autobahnpolizei Dresden war zugegen und erklärte, wie man den Verdächtigen als Fahrer ermitteln konnte.

Auf Nachfrage der Richterin äußerte sich der Angeklagte dann doch noch persönlich. Er sei so gefahren, weil er sich über die ständigen Linksfahrer geärgert hatte. Er hätte immer darauf geachtet, dass nichts passierte, so der Mann. Mit seiner Fahrweise habe er die anderen Autofahrer darauf hinweisen wollen, dass es in Deutschland ein Rechtsfahrgebot gebe.

Die Richterin bezog auch ein bereits ergangenes Urteil wegen fahrlässiger Gefährdung im Straßenverkehr mit in die Verhandlung ein. Dabei handelte es sich um eine Tat aus dem Jahre 2014. Auch damals hatte der Mann auf der Autobahn einen anderen Pkw-Fahrer massiv bedrängt. Er war mehrmals bis zu einem Meter auf dessen Auto aufgefahren, hatte sich zurückfallen lassen und war dann wieder dicht aufgefahren. Der davor Fahrende fürchtete, er werde gerammt. Für diese Tat erhielt der Mann eine Geldstrafe von 2 250 Euro, die er bereits beglichen hat.

Vor Gericht zeigte sich der Angeklagte einsichtig. Er wolle sich in Zukunft mit der Fahrweise der anderen abfinden und niemanden mehr bedrängen, versprach er. Dies, sein Geständnis, aber auch die heraufbeschworene Gefahr bezog die Richterin in ihr Urteil ein. Sie verurteilte den Mann zu 8 600 Euro Geldstrafe. Seinen Führerschein muss er für drei Monate abgeben.

