Verkehrskonzept für Schiebock Die Stadt Bischofswerda will jetzt untersuchen lassen, wie sich die Verkehrsströme besser lenken lassen. Gefordert wird das schon seit langem.

Wie soll künftig der Verkehr durch Bischofswerda rollen? © Steffen Unger

Bischofswerda. Die Stadt Bischofswerda geht das Thema Verkehrskonzept nun tatsächlich an. Sie sucht mithilfe einer Ausschreibung nach Experten, die die Situation in Bischofswerda untersuchen und Ansätze finden, wie die Verkehrsströme in Bischofswerda besser gelenkt werden können. Die Bürger für Bischofswerda (BfB), die Linke und die SPD hatten Ende Oktober das Verkehrskonzept mit Nachdruck mittels eines Antrags gefordert. „Seit nunmehr mehr als zwei Jahrzehnten wurde von Bürgern und deren Stadträten die Erstellung eines Verkehrskonzepts gefordert“, hieß es in dem Antrag. Die Untersuchung sei auch in Angriff genommen worden, aber nie wurde ein tragfähiges Ergebnis erzielt.

Die Stadträte stimmten nun in ihrer Dezembersitzung einstimmig dafür, die Leistungen auszuschreiben. Die Kosten für die externen Experten soll aus den Ausschüttungen städtischer Beteiligungen abgedeckt werden. „Es war immer die Zielstellung, das Geld für solche Dinge zu verwenden, und es nicht im Haushalt versickern zu lassen“, sagt Oberbürgermeister Holm Große (parteilos). Eine Arbeitsgemeinschaft Verkehrskonzeption mit einer Auswahl von Stadträten ist bereits Mitte Dezember zum ersten Mal zusammengekommen. Sie soll die Experten unterstützen.

Das Verkehrskonzept soll intelligente Lösungen für den Autoverkehr finden, auch mit Blick auf die veränderte Verkehrssituation durch die Umgehungsstraße, und die Bedürfnisse der Radfahrer und der Fußgänger mit einbeziehen. (szo)

