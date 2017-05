Verkehrsinsel weg – nun wieder da Der Fußgängerübergang am Kulturschloss war ein Hindernis für Transporter in die ELG Holz. Deshalb wird nun dort gebaut.

Ab dem 20. Mai wurde die frühere Verkehrsinsel an der alten Kelterei entfernt, weil sie ein Verkehrshindernis darstellt. Bald wird sie wieder aufgebaut, nur schmaler. © Klaus-Dieter Brühl

Die Gäste, die an jenem Sonnabend vom Parkplatz zur Jugendweihe ins Kulturschloss wollten, mussten sich an einer Baustelle vorbeischlängeln. Denn just dort, wo Fußgänger gefahrlos die Bundesstraße überqueren sollen, arbeiteten die Straßenbauer. Die Tieku Mühlbach, die hier sowieso einen Hausanschluss fürs Kulturschloss erneuerte, schleifte auch die ehemalige Fußgängerinsel mitten auf der Weberallee. Sie war vor der Landesgartenschau 2002 entstanden. „Doch nach 15 Jahren haben wir neue Erkenntnisse“, wie es Ingrid Schubert-Sänger aus dem Bauamt jetzt formulierte. Von einer Fehlplanung will sie nicht sprechen. Doch die Insel war ein Hindernis.

Nämlich vor allem für die Laster, die hier in die schmale Einfahrt der ELG Holz einbiegen müssen. Noch immer sieht man die notdürftige Absperrung eines zerstörten Geländers. „Da ist wieder ein Fahrzeug nicht um die Kurve gekommen“, heißt es bei der ELG Holz. Deshalb wurde die Verkehrsinsel im Zuge der Arbeiten, die sowieso an der Weberallee anfallen, rückgebaut.

Neue Insel kostet 8600 Euro

Doch sie kommt wieder, hat der Technische Ausschuss des Stadtrates jetzt beschlossen: nur kürzer und schmaler. Und 1,50 Meter zum Schloss hin versetzt. Das kostet noch mal 8600 Euro, wovon 66 Prozent gefördert werden. Sowohl die ELG Holz als auch das Kulturschloss haben zur neuen Variante nun ihre Zustimmung gegeben. Denn auch das Kulturschloss muss die Einfahrt auf seiner Seite sichern.

Die Verkehrsinsel ganz aufgeben, das wollte die Stadt aber nicht. Denn der Fußgängerverkehr über die Bundesstraße ist doch enorm: Ob vom Parkplatz zum Kulturschloss oder in die andere Richtung aus der Innenstadt zum Bad oder zur Festwiese: Hier müssen viele die Straße queren. Eine Sicherheitshilfe ist die Verkehrsinsel an dieser Stelle auf alle Fälle. Trotzdem hat es im Oktober 2012 hier einen tragischen Unfall gegeben. Eine 82-Jährige wurde von einem Multicar erfasst und getötet. Der Fahrer konnte das Unglück nicht verhindern.

zur Startseite