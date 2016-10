Verkehrshindernis abgelehnt Anwohner wollen eine Straße in Possendorf sicherer machen. Der Bürgermeister hat jedoch andere Argumente.

Auch für Kinder soll die Schulgasse in Possendorf sicherer werden. © Daniel Schäfer

Possendorf. In der Schulgasse in Possendorf wird es auch künftig keine Poller geben. Eine solche Empfehlung des Ortschaftsrats des Bannewitzer Ortsteils wurde abgelehnt.

Der Rat hatte der Gemeinde nach dem Hinweis eines Anwohners und einer anschließenden Diskussion empfohlen, in der Schulgasse sogenannte Überfahrpoller zu errichten. Ziel sei dabei, dass Fahrzeuge nicht so schnell durch die Straße fahren sollen. Es gehe um die Verkehrssicherheit. Vor allem, weil die Strecke mit durchgängigem Fußweg von der Kreischaer Straße aus als Schulweg von Kindern genutzt wird. Der Poller könne doch zwischen Richard-Wagner-Straße und der weitergehenden Schulgasse aufgestellt werden, so der Possendorfer Vorschlag. Dann würde der Durchgangsverkehr dort wegfallen, so die Argumentation aus dem Ortschaftsrat.

„Mit welchem Recht sollen wir den Leuten verbieten, dort weiter durchzufahren“, sagte Bürgermeister Christoph Fröse (parteilos) zu dem Vorschlag. „Das ist doch eine ganz normale Straße.“ Außerdem würde es mit so einem Poller zu Problemen für Müllfahrzeuge kommen. Sie würden an der Stelle nicht weiterfahren können. Das Bauamt kann ebenfalls keine Notwendigkeit für einen Poller erkennen.

Der durchgängige Fußweg in dem Bereich sei eine bauliche Abtrennung. Die Straße sei eine untergeordnete Straße, womit die Vorfahrt beachtet werden müsse. Ein Poller wird dort also nach jetzigem Stand der Dinge nicht aufgebaut.

