Verkehrseinschränkungen ab 1. März Auf der Mühlstraße in Döbra wird gebuddelt. Das bringt Engpässe für Anwohner und Kraftfahrer mit sich. Für mehrere Monate.

Die Baustelle ist eingerichtet, die ersten Arbeiten auf der Mühlstraße in Döbra sind bereits im Gange. Dort werden in den kommenden Monaten ein neuer Schmutzwasserkanal und die Straßenentwässerung gebaut. Unter anderem haben die Bauarbeiter der bauausführenden Straßen- und Tiefbau-Firma aus Elsterheide das Verlegen der Pumpenschächte vorbereitet.

Problematisch wird es allerdings erst ab kommenden Mittwoch. Denn dann wird als erstes die Kreuzung der Mühlstraße gesperrt, um dort die Kanäle zu verlegen. Das heißt, die Straße nach Trado bleibt bis voraussichtlich zum 11. März gesperrt. Im Anschluss daran wird die Mühlstraße Richtung Schmerlitz für mindestens zehn Wochen dicht gemacht.

Nicht nur die Döbraer müssen sich in dieser Zeit auf erhebliche Verkehrseinschränkungen einstellen. Denn durch die Sperrung müssen Umwege in Kauf genommen werden. Die weiträumig festgelegte Umleitung führt über Döbra, Milstrich, Schiedel, Kamenz, Deutschbaselitz, Piskowitz, Rosenthal, Schmerlitz zurück nach Döbra. Allerdings sei vorgesehen, dass die Anwohner auch in der Bauphase Zufahrt zu ihren Grundstücken haben, so Oßlings Bürgermeister Siegfried Gersdorf. (SZ/pam)

