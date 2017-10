Verkehrschaos nach Lkw-Unfall Auf der A4 drohte Klebstoff aus einem Laster auszutreten. Die Richtung Görlitz ist ab Mittwoch wieder baustellenfrei.

Ein 19-jähriger Sattelzugfahrer war mit seinem Daimler Benz auf den Laster mit Klebstoff gefahren, der von einem 66-jährigen gelenkt wurde. Schaden: 50 000 Euro. © Rocci Klein

Blaulicht, Verletzte, Stau auf der Autobahn. Es vergeht kaum ein Tag ohne einen oder mehrere Unfälle zwischen den Autobahnanschlüssen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz in der Baustelle. Und wenn es ganz dick kommt, gleich noch im nächsten Abschnitt bis Burkau. So startete nach Unfällen am Wochenende auch die neue Woche. Genervte Kraftfahrer mussten teilweise Stunden im Rückstau bis Bautzen verbringen. Um Radeberg war ebenfalls Geduld gefragt. Gegen 8 Uhr ballte sich der Umleitungsverkehr von der Autobahn zum Beispiel zwischen Radeberg und Leppersdorf in beide Richtungen. Eine Lasterlawine schob sich durch Radeberg. Ein ähnliches Bild in Pulsnitz. Hier berichten Anwohner vom totalen Chaos am Montagmorgen. Zumal dann auch noch die Ortsdurchfahrt auf der Staatsstraße für Straßenbauarbeiten dichtgemacht wurde. Etliche Kraftfahrer ignorierten die Sperrschilder offenbar – auch mit Lkws. Das berichten aufgebrachte Anwohner.

Laster hatten auch das Autobahnchaos am frühen Montagmorgen verursacht. Zwischen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla war in Richtung Dresden erneut ein Lkw auf einen vorausfahrenden Brummi gedonnert. Die Fahrer – 19 bzw. 66 Jahre alt – hatten aber offenbar zunächst nicht die Polizei verständigt. Die wurde durch den Stau aufmerksam. Erschwerend kam dazu, dass einer der beiden Laster Klebstoff geladen hatte. Der drohte möglicherweise auszulaufen. So rückte ein Großaufgebot an Feuerwehren an. Dabei auch ein sogenannter Gefahrgutzug, wegen des Klebstoffs. Sogar Wehren bis aus Bautzen, Wilthen und Cunewalde wurden alarmiert und die Autobahn in Richtung Dresden voll gesperrt. Beim Auffahrunfall war ein Schaden von 50 000 Euro entstanden. Der Rückstau war zeitweise mehr als 25 Kilometer lang.

Stau auch auf den Umleitungsstrecken

Fachleute untersuchten den Unfalllaster und konnten später Entwarnung geben. Alles war dicht. Allerdings auch die Autobahn. Nur in Richtung Görlitz rollte der Verkehr zumindest noch auf einer Spur. Das Technische Hilfswerk (THW) leitete die Fahrzeuge von der Autobahn herunter, was zu Staus auf den Umgehungstrassen führte. Kommentatoren im Internet bleibt offenbar nur noch der Sarkasmus: „So langsam könnte man Wetten abschließen, wie viel Unfälle am nächsten Tag wieder zu vermelden sind“, schreibt ein SZ-Leser.

Die passieren immer wieder in dem Bereich des Autobahnbaus zwischen den Anschlüssen Ottendorf und Pulsnitz. Die Arbeiten verzögern sich seit Wochen wegen einer Pleite mit dem Asphalt. Das sächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr hatte die Qualität der aufgebrachten Deckschicht bemängelt. Die Autobahn ist im Bereich Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla nach wie vor nur eingeschränkt befahrbar und Kraftfahrer fragen sich genervt, wie lange das noch gehen soll.

Inzwischen ist wieder frischer Asphalt auf der Strecke. Isabel Siebert, die Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau, versichert: Nach aktuellem Zeitplan der Baufirma könne am Mittwoch die komplette Fahrbahn in Richtung Görlitz freigegeben werden. In der kommenden Woche sollen dann die Verkehrsleitanlagen auf der Fahrbahnseite Richtung Dresden abgebaut werden. Dabei wird’s noch mal eng. Isabel Siebert: „Bis zum Monatsende sollen die letzten Zeichen der Baustelle auf der A 4 verschwunden sein.“

