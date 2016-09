Verkehrschaos in Löbau-Ost bleibt aus Wegen der Bauarbeiten in der Stadt fahren mehr Autos durchs Wohngebiet. Die Anwohner nehmen es gelassen.

Mehr Verkehr auf der Beethovenstraße: Wegen der Kreiselbauarbeiten in Löbaus Innenstadt nutzen viele Autofahrer die Strecke durch das Wohngebiet Löbau-Ost. © Rafael Sampedro

Stoßzeiten während des Berufsverkehrs: Da wird es in jeder Stadt enger auf den Straßen. Durch die Baumaßnahmen für die Kreisverkehre in Löbaus Innenstadt geht es mancherorts dann etwas stockender voran. Gerade in den Morgenstunden und am Nachmittag ist auf der Beethovenstraße mehr Verkehr als sonst zu beobachten. An der Ampel bei der kleinen Brücke bildet sich ein allerdings überschaubarer Stau. Große Laster stehen nicht in der Reihe. Sie würden nicht durch die Eisenbahnbrücke passen. Schaltet die Ampel auf Grün, setzt sich die kleine Fahrzeugkolonne in Bewegung und schiebt sich durch Löbau-Ost.

Die Anwohner im Wohngebiet haben Verständnis für die jetzige Situation. Die Geräuschkulisse bleibe im erträglichen Rahmen. „Als Beeinträchtigung empfinde ich das nicht“, sagt Manuela Eißner. Obwohl ihre Wohnung noch keine modernen Fenster hat, sei das Mehr an Autos kein Problem. Ähnlich sieht das auch eine Frau, die im sechsten Stock mit Blick zum Löbauer Berg nahe der Straße wohnt. „Klar ist momentan mehr Verkehr hier in Löbau-Ost“, sagt die Frau. Ihre Fenster seien jedoch gedämmt und auch die Bäume vor den Häusern würden den Lärm gut abhalten. Eine Seniorin schiebt ihr Fahrrad auf dem Gehweg den Berg hoch. „Mich stört das eigentlich überhaupt nicht“, ist ihre Meinung. Und unhaltbare Wartezeiten zum Überqueren der Straße gebe es nicht.

Dabei ist die Beethovenstraße gar keine offizielle Umleitungsstrecke. Das bestätigt Eva Mentele. Die Stadtsprecherin sagt aber auch: „Uns ist bekannt, dass in den Morgen- und Abendstunden durch den Berufsverkehr ein größeres Verkehrsaufkommen durch Löbau-Ost vorhanden ist, das gleichzeitig die Umleitungsstrecken im Stadtgebiet entschärft.“ Eine „Entschärfung“ der Situation ist aber eigentlich nicht möglich. Denn bei so einer Baumaßnahme und den notwendigen Umleitungen suchen sich die Autofahrer Alternativen. In unregelmäßigen Abständen kontrolliert die Stadt vor Ort zudem die Geschwindigkeit. Das Gebiet hat eine Tempo-30-Zone. Die gibt es seit dem Sommer 2011. Damals wurde die Straße zweispurig ausgebaut. Anwohner befürchteten, dass sich die Straße zur Umfahrungspiste für den Verkehr zwischen Görlitz und Zittau entwickeln könnte und damit ihre Lebensqualität im Wohngebiet eingeschränkt würde. Der Ausbau war damals umstritten.

Auch im Zusammenhang mit der aktuellen Verkehrslage sind der Stadtverwaltung durchaus auch einige Anwohnerprobleme bekannt. „Es gibt Gespräche mit den Einwohnern, die ganz unterschiedlich sind“, teilt Sprecherin Frau Mentele mit. Einige Bewohner würden Probleme andeuten. „Andere sprechen sich lobend darüber aus, wie die Verkehrsführung während des Baus realisiert wird.“ Generell gibt es bei solchen Baumaßnahme Einschränkungen, die man akzeptieren muss. „Das von vielen erwartete Chaos ist aber nicht eingetreten“, betont Frau Mentele. Natürlich werde sich alles deutlich verbessern. Wenn die Kreisverkehre fertiggestellt sind, ist die Durchfahrt durch Löbau einfacher und sicherer möglich.

Für eine der momentanen Umleitungen ist sogar schon ein Ende in Sicht. „Bis zum 23. Dezember wird die Umleitung über die Handwerkerstraße nicht mehr nötig sein“, so die Stadtsprecherin. Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr nennt folgendes Zeitfenster: „Die zusätzliche Umleitung am Neumarkt wird zunächst bis Ende November bestehen bleiben.“ Noch in diesem Jahr soll sich die Verkehrslage in Löbau also wieder etwas entspannen.

